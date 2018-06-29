Знаменитый Пирс Броснан назвал лучшего актера на роль Джеймса Бонда

Исполнитель роли Джеймса Бонда в 1995-2002 годах – Пирс Броснан, поделился собственным мнением, кто из современных актеров сможет сыграть спецагента в последующие годы.

Об этом сообщается на Metro.

Как известно, Дэниел Крейг в очередной раз сыграет Джеймса Бонда в 2019 году, после чего создатели франшизы могут продолжить поиски идеального кандидата на роль агента 007. Актер Пирс Броснан, сыгравший в четырех лентах о Джеймсе Бонде, отметил, что Крейг в последних четырех фильмах прекрасно выполнял свою роль.

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"Дэниел Крейг был невероятным Джеймсом Бондом. Он имеет отличную физическую форму, он мощный. Глядя на него, мы действительно верили, что он может убить человека", – прокомментировал Пирс.

Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда

Броснан в то же время подчеркнул, что 40-летний киноактер Том Харди является идеальной кандидатурой на роль нового Бонда.

Думаю, что следующим агентом 007 может стать Том Харди. Я определенно хотел бы видеть его в этой роли. Нам нужен актер, который может делать все то, что я перечислил, – то, что характеризует Бонда,

– добавил киноактер.

В сети уже даже начали появляться постеры фанатов, на которых изображен британец Том Харди.

Том Харди на постере фанатов в роли Джеймса Бонда

Напомним, что в августе 2017 года сам киноактер Дэниел Крейг в одном из ток-шоу подтвердил информацию, что снова станет Джеймсом Бондом в будущей ленте. Тогда же он и заявлял, что это будет его последний фильм в роли суперагента. В мае 2018 года киностудия MGM официально подтвердила информацию, что актер в пятый раз сыграет Джеймса Бонда.



Съемки 25 картины о легендарном агенте 007 начнутся в декабре этого года, а премьера фильма официально запланирована на 25 октября 2019 года.