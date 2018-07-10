Знаменитый велогонщик Попович идет в президенты ФВУ

Лучший молодой гонщик "Тур де-Франс" -2005, а сейчас спортивный директор американской команды Мирового тура Trek-Segafredo Ярослав Попович согласился на предложение Львовской областной федерации велосипедного спорта (ЛОФВС) подать его кандидатуру на пост президента Федерации велоспорта Украины. Внеочередная конференция ФВУ состоится 20 июля 2018 года в Киеве.

3 июля на заседании Львовской областной федерации велосипедного спорта Поповича был избран вице-президентом ЛОФВС.

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Также Ярослав обратился с запросом в юридический департамент Международного союза велосипедистов (UCI), может ли он совмещать работу в Trek-Segafredo с трудом в Федерации велоспорта Украины. Юридический департамент UCI ответил, что никаких запретов в этом плане не существует. Идентичный ответ Попович получил и от ФВУ.

"Я благодарен всем людям, которые поддерживали и поддерживают велоспорт в Украине. Но сейчас наш велоспорт переживает нелегкие времена. Последние месяцы я подробно изучал положение дел. Все согласятся, что нам нужны качественные изменения. За последние два года работы в качестве спортивного директора команды Мирового тура я получил опыт и теперь понимаю ситуацию не только со стороны спортсменов. Сейчас этот опыт хочу передать своей родной стране. Надеюсь, что мне удастся объединить всех людей, которые искренне хотят развивать украинский велоспорт и привлечь к реализации этой задачи новых партнеров. Более подробно о своих планах расскажу на внеочередной конференции ФВУ", – отметил Ярослав Попович.