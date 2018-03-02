Золотая малина 2018: список номинантов на самую позорную премию в Голливуде

38-я церемония объявления лауреатов премии "Золотая малина 2018" состоится 3 марта 2018 года в Лос-Анджелесе, накануне премии "Оскар".

Список номинантов на нынешнюю антипремия Голливуда появились еще 22 января. К ним в этом году не вошли знаменитости, которых номинировали на престижную премию "Оскар-2018", которая состоится в Лос-Анджелесе 4 марта.

Читайте также: Представитель премии Оскар анонимно раскритиковал громкие фильмы-номинанты

Список номинантов на премию "Золотая малина 2018"

Худший фильм:

"Мумия";

"Трансформеры: Последний рыцарь";

"Эмоджи-муви";

"Спасатели Малибу";

"На пятьдесят оттенков темнее";

Худшая актриса:

Дакота Джонсон ("На пятьдесят оттенков темнее");

Кэтрин Хайгл ("Мара");

Эмма Уотсон ("Сфера");

Дженнифер Лоуренс ("Мама!");

Тайлер Перри ("Хэллоуин Медеи 2");

Худший актер:

Том Круз ("Мумия");

Джейми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее");

Марк Уолберг ("Трансформеры: последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2");

Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки");

Зак Эфрон ("Спасатели Малибу");

Худший актер второго плана:

Хавьер Бардем ("Мама!" И "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки");

Рассел Кроу ("Мумия!");

Джош Дюамель ("Трансформеры: последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2");

Мел Гибсон ("Здравствуй, папа, Новый год! 2");

Энтони Хопкинс ("Автобан" и "Трансформеры: последний рыцарь");

Худшая актриса второго плана:

Ким Бейсингер ("На 50 оттенков темнее");

София Бутелла ("Мумия!");

Лора Хэддок ("Трансформеры: последний рыцарь");

Голди Хоун ("Дочь и мать ее");

Сьюзан Сарандон ("Очень плохие мамочки-2");

Худший сиквел, продолжение или ремейк:

"Спасатели Малибу";

"Хэллоуин Медеи 2";

"На 50 оттенков темнее";

"Мумия!";

"Трансформеры: последний рыцарь";

Худшая экранная комбинация:

Любая комбинация из двух людей, двух секс-игрушек или двух секс-позиций – "На 50 оттенков темнее";

Любая комбинация из двух людей, двух роботов или двух взрывов – "Трансформеры: последний рыцарь";

Любые два неприятных эмоджи – "Эмоджи муви";

Джонни Депп и вымученный образ пьяницы – "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки";

Тайлер Перри и либо старое платье, либо изношена парик – "Хэллоуин Медеи 2".

38th Razzie Award Nominations Video: смотреть видео онлайн

Читайте также: Оскар-2018: список номинантов на премию

Чем известна премия "Золотая малина"?

Кинопремия "Золотая малина", или "Раззи" была основана одним американцем – Джоном Уилсоном – еще в 1981 году и ежегодно присуждала антинаграды звездам за сомнительные заслуги в области кинематографа.

Такая премия отмечает худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Ее часто символически рассматривают как дополнение к премии "Оскар". По давней традиции, номинантов "Золотой малины" всегда объявляют за день до оглашения оскаровских номинантов, а лауреатов антипремии – за день до лауреатов "Оскара".



Антипремия "Золотая малина"

Такую "позорную" премию присуждают по итогам голосования членов так называемого Фонда "Золотая малина", состоящего из более 500 анонимных членов из 12 стран, голосование которых происходит в почтовом формате.

Призом является пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Каждый приз стоит меньше 5 долларов, включая налог с продаж (8% в Калифорнии).

Действительно ли происходит церемония награждения

"Золотой малины"?

Да, она действительно существует. Кинорежиссер Пол Верховен стал первым режиссером-лауреатом "Золотой малины", который лично присутствовал на церемонии и принял награду. Свои награды также лично принимали Билл Косби, Пол Верховен, Бен Аффлек, Холли Берри, Сандра Буллок, Том Грин и другие.

Сандра Баллок получила премию "Золотая малина" в 2010 году и на следующий день стала лауреатом "Оскара"

Были даже такие случаи, когда киноактеры или другие деятели киноискусства в один год становились лауреатами "Золотой малины" и "Оскара" одновременно, что вызвало много вопросов об объективности жюри обеих премий.