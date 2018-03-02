15:47
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Золотая малина 2018: список номинантов на самую позорную премию в Голливуде

568 Читати новину українською
Золотая малина 2018: список номинантов
Золотая малина 2018: список номинантов / 24 Канал

38-я церемония объявления лауреатов премии "Золотая малина 2018" состоится 3 марта 2018 года в Лос-Анджелесе, накануне премии "Оскар".

Список номинантов на нынешнюю антипремия Голливуда появились еще 22 января. К ним в этом году не вошли знаменитости, которых номинировали на престижную премию "Оскар-2018", которая состоится в Лос-Анджелесе 4 марта.

Читайте также: Представитель премии Оскар анонимно раскритиковал громкие фильмы-номинанты

Список номинантов на премию "Золотая малина 2018"

Худший фильм:

"Мумия";
"Трансформеры: Последний рыцарь";
"Эмоджи-муви";
"Спасатели Малибу";
"На пятьдесят оттенков темнее";

Худшая актриса:

Дакота Джонсон ("На пятьдесят оттенков темнее");
Кэтрин Хайгл ("Мара");
Эмма Уотсон ("Сфера");
Дженнифер Лоуренс ("Мама!");
Тайлер Перри ("Хэллоуин Медеи 2");

Худший актер:

Том Круз ("Мумия");
Джейми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее");
Марк Уолберг ("Трансформеры: последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2");
Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки");
Зак Эфрон ("Спасатели Малибу");

Худший актер второго плана:

Хавьер Бардем ("Мама!" И "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки");
Рассел Кроу ("Мумия!");
Джош Дюамель ("Трансформеры: последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2");
Мел Гибсон ("Здравствуй, папа, Новый год! 2");
Энтони Хопкинс ("Автобан" и "Трансформеры: последний рыцарь");

Худшая актриса второго плана:

Ким Бейсингер ("На 50 оттенков темнее");
София Бутелла ("Мумия!");
Лора Хэддок ("Трансформеры: последний рыцарь");
Голди Хоун ("Дочь и мать ее");
Сьюзан Сарандон ("Очень плохие мамочки-2");

Худший сиквел, продолжение или ремейк:

"Спасатели Малибу";
"Хэллоуин Медеи 2";
"На 50 оттенков темнее";
"Мумия!";
"Трансформеры: последний рыцарь";

Худшая экранная комбинация:

Любая комбинация из двух людей, двух секс-игрушек или двух секс-позиций – "На 50 оттенков темнее";
Любая комбинация из двух людей, двух роботов или двух взрывов – "Трансформеры: последний рыцарь";
Любые два неприятных эмоджи – "Эмоджи муви";
Джонни Депп и вымученный образ пьяницы – "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки";
Тайлер Перри и либо старое платье, либо изношена парик – "Хэллоуин Медеи 2".

38th Razzie Award Nominations Video: смотреть видео онлайн

Читайте также: Оскар-2018: список номинантов на премию

Чем известна премия "Золотая малина"?

Кинопремия "Золотая малина", или "Раззи" была основана одним американцем – Джоном Уилсоном – еще в 1981 году и ежегодно присуждала антинаграды звездам за сомнительные заслуги в области кинематографа.

Такая премия отмечает худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Ее часто символически рассматривают как дополнение к премии "Оскар". По давней традиции, номинантов "Золотой малины" всегда объявляют за день до оглашения оскаровских номинантов, а лауреатов антипремии – за день до лауреатов "Оскара".


Антипремия "Золотая малина"

Такую "позорную" премию присуждают по итогам голосования членов так называемого Фонда "Золотая малина", состоящего из более 500 анонимных членов из 12 стран, голосование которых происходит в почтовом формате.

Призом является пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Каждый приз стоит меньше 5 долларов, включая налог с продаж (8% в Калифорнии).

Действительно ли происходит церемония награждения
"Золотой малины"?

Да, она действительно существует. Кинорежиссер Пол Верховен стал первым режиссером-лауреатом "Золотой малины", который лично присутствовал на церемонии и принял награду. Свои награды также лично принимали Билл Косби, Пол Верховен, Бен Аффлек, Холли Берри, Сандра Буллок, Том Грин и другие.

Сандра Баллок получила премию "Золотая малина" в 2010 году и на следующий день стала лауреатом "Оскара"

Были даже такие случаи, когда киноактеры или другие деятели киноискусства в один год становились лауреатами "Золотой малины" и "Оскара" одновременно, что вызвало много вопросов об объективности жюри обеих премий.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Оскар-2018 Оскар Награды
Источник: Razzies
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
212
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
933
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук