Есть угроза, – в Воздушных силах прокомментировали перебрасывание ЗРК "Бал" в Брянскую область
Оккупанты перебросили в Брянскую область ЗРК "Бал". Модернизированные ракеты Х-35У к этому береговому ракетному комплексу имеют увеличенную дальность поражения.
Кроме этого, они меньше других крылатых ракет, поэтому их труднее обнаруживать. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВС Украины Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.
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Есть угроза ударов с расстояния 260 километров
Игнат отметил, что не может точно сказать, сколько именно ракет к комплексу "Бал" есть у россиян.
Но думаю, что их достаточно. Это ракеты еще тех времен. Даже если не Х-35У, есть просто Х-35, которая, по сути, не модернизирована по дальности. Поэтому я думаю, что у врага эти ракеты есть. Предназначены они для уничтожения надводных кораблей,
– отметил военный.
По его словам, с территории оккупированного Крыма не раз уже были запуски:
- и ракет "Оникс", которые тоже можно запускать из береговых комплексов,
- и Х-35.
"Х-35 может применяться также с воздушных носителей – с самолетов и вертолетов. Особенность ракеты в том, что она летит довольно низко над водной поверхностью. Считанные метры – от 5 до 15 метров – она может лететь над поверхностью воды. Для этого она предназначена – чтобы быть малозаметной именно на надводной поверхности", – объяснил Игнат.
Он добавил, что характеристики Х-35 практически не отличаются от обычных крылатых ракет, которыми оккупанты обстреливают украинские города. Речь идет о "Калибрах" и ракетах Х-101.
"Только боевая часть там втрое меньше – 150 килограммов. Скорость такая же, как у крылатых ракет, – 650, 700, 850 километров разница. Собственно, враг имеет эти ракеты. Модернизированных, возможно, меньше. Старых, возможно, больше", – подчеркнул спикер.
Он подытожил, что один из дивизионов "Бал" передислоцирован в Брянскую область, поэтому есть угроза ударов именно от этих ЗРК по территории Украины с расстояния 260 километров.
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Россияне атаковали Украину 16 июня: коротко
- Российские оккупанты днем 16 июня в который раз атаковали Украину ракетами. В Воздушных силах отметили, что удалось сбить 6 "Калибров" и еще 6 "Кинжалов".
- Все ракеты уничтожили бойцы воздушного командования "Центр". Несмотря на успешные сбития, обломки вражеских ракет все же нанесли ущерб в Киевской области.
- Впоследствии Игнат рассказал, что все "Кинжалы" враг направил именно на Киев и область. Следует заметить, что эта российская атака произошла на фоне визита африканской делегации с "мирной инициативой".