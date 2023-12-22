Ракеты для Patriot: Катков рассказал, может ли Япония передать их Украине

Япония может помочь Украине с ракетами в ЗРК Patriot. Однако процесс несколько сложнее, чем кажется.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что Япония не передает напрямую вооружение для Украины. Речь идет только о гуманитарной помощи. Но есть нюансы.

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Как Япония может помочь Украине

Как отметил Катков, в случае военной помощи от Японии и Южной Кореи идет несколько нелогичный процесс. Но хорошо, что он вообще происходит.

К примеру, снаряды из Южной Кореи могут идти на склады в США или Европу. А уже тогда европейские и американские производители передают свои снаряды для ВСУ. Такой же процесс может быть с ракетами к Patriot,

– сказал Катков.

Известно, что в Японии производят ракеты до ЗРК Patriot по лицензии. Украина как раз нуждается в большем количестве этих ракет.

Вполне возможно, что наши военные использовали больше этих средств, чем другие страны за все время существования Patriot. Ведь в основном на учениях запускают по 1 – 2 ракеты в год, чтобы проверить системы на практике. Потому что это довольно дорого.

Есть вопрос, где брать ракеты в Patriot. Новое производство кинетических перехватчиков для ракет в США было оценено на уровне 500 единиц в год. Украине нужно больше Patriot – и она получает больше. Вот были новые поставки от Германии. Также есть проект интеграции ракет и пусковых Patriot с неназваной украинской РЛС. Это может объективно кратно увеличить количество системного вооружения в ВСУ. Потому есть вопрос, где брать ракеты. Япония может стать ответом,

– сказал Катков.

В любом случае, если этот процесс пойдет дальше, то скорее всего Япония будет передавать ракеты США или странам Европы, а оттуда уже будут идти поставки в Украину.

Военная помощь для Украины: коротко