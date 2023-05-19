Мы можем сбивать авиацию над Россией, – Жданов об "уничтожении" самолета с помощью ЗРК Patriot

Украина якобы сбила по крайней мере один российский истребитель с помощью системы Patriot. Так заявляют в CNN, ссылаясь на слова чиновников США. В Генштабе официально не подтвердили и не комментировали эту информацию.

Информационное пространство гудит о вроде бы сбивание российского истребителя с помощью системы Patriot. Собственно ранее Украина не применяла комплексы дальнего действия для поражения вражеских самолетов. Об этом 24 Каналу рассказал Олег Жданов – военный эксперт.

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Украина защищается, а не нападает

Противоракетные комплексы – это исключительно оборонительное оружие. Она обеспечивает защиту от ракетных ударов, которые Россия и планировала нанести в ночь на 19 мая. Это дает Украине право сбивать самолеты даже на российской территории., которые несут угрозу жизням людей.

"Это можно квалифицировать как оборону. Это не ракетный удар по территории России, чего так боятся наши партнеры. Поэтому, думаю, по всей вероятности, мы можем защитить наше воздушное пространство от авиационных ударов", – заявил Олег Жданов.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что пока это лишь догадки прессы, ссылающиеся на анонимных чиновников. Как только информацию официально подтвердят в Украине – это отразится в возведении Генштаба.

Олег Жданов рассказал о возможности сбивания вражеских самолетов на территории России: смотрите видео

Уничтоженной авиации может увеличиться

Вооруженные Силы Украины ранее не применяли комплексы радиуса дальнего действия для сбивания вражеских самолетов. Такой ход может оказать существенное влияние на ход войны и защиту нашего неба.

"Это меняет правила игры. Дело в том, что применение Patriot для сбивания российских самолетов – это просто увеличение наших возможностей", – заметил Олег Жданов.

ЗРК Patriot может поражать российские самолеты на дальности 150 километров, а дальность поражения крупных бомбардировщиков – примерно 200 километров. Это свидетельствует, что комплексов, которые могут бороться с вражеской авиацией, становится все больше.

Мы понемногу поддвигаем их к границе или к линии фронта

– отметил военный эксперт.

Как системы Patriot помогут закрыть небо / Коллаж 24 Канала

Россия заявила о "уничтожении" системы Patriot: что известно

Россия продолжает придумывать "победы". Недавно там заявили о якобы "уничтожении" Patriot. В Воздушных силах ВСУ опровергли эту информацию, заявив что это невозможно. В то же время Юрий Игнат добавил, что при наличии повреждений их быстро починят.

В конце концов так и случилось. В Пентагоне сообщили, что система действительно получила повреждения. Но по состоянию на 18 мая, Patriot полностью отремонтирован и уже находится "в строю".

Отметим, что басни россиян о "высокоточном ударе по Patriot" метко потролили в Минобороны Украины.