Інформаційний простір гудить про начебто збиття російського винищувача за допомогою системи Patriot. Власне, раніше Україна не застосовувала комплекси дальньої дії для ураження ворожих літаків. Про це 24 Каналу розповів Олег Жданов – військовий експерт.

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Україна захищається, а не нападає

Протиракетні комплекси – це виключно оборонна зброя. Вона забезпечує захист від ракетних ударів, яких Росія й планувала завдати в ніч на 19 травня. Це дає Україні право збивати літаки навіть на російській території, які несуть загрозу для життів людей.

"Це можна кваліфікувати як оборону. Це не ракетний удар по території Росії, чого так бояться наші партнери. Тому, думаю, цілком ймовірно, що ми можемо захистити наш повітряний простір від авіаційних ударів", – заявив Олег Жданов.

Важливо! Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що поки це лише здогадки преси, які посилаються на анонімних високопосадовців. Щойно інформацію офіційно підтвердять в Україні – це відобразиться у зведенні Генштабу.

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Знищеної авіації може побільшати

Збройні Сили України раніше не застосовували комплекси радіуса дальньої дії для збиття ворожих літаків. Такий хід може суттєво вплинути на хід війни та захист нашого неба.

"Це змінює правила гри. Річ у тім, що застосування Patriot для збиття російських літаків – це просто збільшення наших можливостей", – зауважив Олег Жданов.

ЗРК Patriot може вражати російські літаки на дальності 150 кілометрів, а дальність ураження великих бомбардувальників – приблизно 200 кілометрів. Це свідчить про те, що комплексів, які можуть боротися з ворожою авіацією стає дедалі більше.

Ми потроху підсуваємо їх до кордону або до лінії фронту

– зазначив військовий експерт.

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Зверніть увагу! 13 травня у Брянській області аварії впали чотири повітряні судна Росії – два вертольоти Мі-8 та бомбардувальники Су-34 та Су-35. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що в Росії вже знайшли винних та вирішують для них міру покарання. Водночас радник голови ОП Михайло Подоляк, коментуючи інцидент, зазначив, що в Росії почалось "контрСВО".

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