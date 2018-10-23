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      Звезда "Американского пирога" Мина Сувари вышла замуж

      262 Читати новину українською
      Мина Сувари
      Мина Сувари / GettyImages

      Американская актриса, звезда ленты "Американский пирог" Мина Сувари вышла замуж за Майкла Хоупа после двух лет отношений.

      Об этом сообщает издание US Weekly.

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      Это была очень скромная и красивая церемония, с нами были только самые близкие друзья и родные,
      – рассказала Сувари.

      Для актрисы этот брак стал третьим. С 2000 по 2005 год она была замужем за оператором Робертом Бринкманом, а с 2010 по 2012 – за Саймоном Сестито. Детей у Сувари пока нет.

      С любимым звезда познакомилась на съемках телепроекта "Я буду дома к Рождеству" (i'll Be Home for Christmas), в котором Майкл Хоуп работал реквизитором.

      Майкл по-настоящему хороший парень. Я получила канадца, очень внимательного и старомодного,
      – рассказала Мина об избраннике.

       

      Теги: LifeStyle Кино Звездные свадьбы
      Источник: 24 канал
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      Новости за 23 октября
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