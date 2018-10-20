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      Звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП: биография и лучшие выступления актрисы

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      Марина Поплавская – биография актрисы "Дизель Шоу"
      Марина Поплавская – биография актрисы "Дизель Шоу" / Фото из открытых источников

      Марина Поплавская погибла в смертельном ДТП под Киевом 20 октября. Актрисе известного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" было 46 лет.

      Марина Поплавская стала знаменитой благодаря прекрасному голосу и великолепному чувству юмора. Она создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов, а также она работала учителем в школе.

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      Чтобы стать знаменитым не обязательно учиться или родиться талантливым человеком, нужно просто стремиться к своей мечте,
      – считает актриса.


      Марина Поплавская / Facebook

      Актриса родилась в 1972 году в городе Новоград (Житомирская область). С раннего возраста мечтала стать учительницей и работать с детьми. После школы поступила в Житомирский государственный университет. Потом женщина работала в школе учителем

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      Винницкий "КВНщик", друг актрисы Александр Шемет написал на своей странице в Facebook, что это большая беда и потеря для украинского КВНа.

      Сердце этой женщины всегда принадлежало детям. Много лет она работала учительницей украинского языка и классным руководителем в одной из школ Житомира. Признавалась лучшим педагогом города. Параллельно играла в КВН. Она чемпионка Украины, победительница нескольких престижных фестивалей в Юрмале, постоянный участник жюри всеукраинских фестивалей в Затоке. Марина обладала прекрасным голосом и великолепным чувством юмора, благодаря чему создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов,
      – заявил Александр.

      Большой вклад Марина принесла в команду "Девушки из Житомира". Правда, добиться в этом особых результатов не удалось, однако на музыкальных фестивалях женщина запомнилась своим невероятным голосом и харизмой.

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      Юмористическая программа "Дизель Шоу" сыграла важную роль в жизни Марины Поплавской. Именно там она демонстрировала зрителям новые роли и пение. После успешного выступления на музыкальном фестивале в Юрмале, руководство телестудии НТВ пригласили ее к себе. Здесь она получает роль ведущей телепередачи "На троих".


      "Дизель Шоу" / Facebook

      Вместе с известным актером Евгением Сморигином она готовит интересные юмористические постановки и дуэт быстро набирает популярность. Интересно, что Марина сама писала песни и шутки, которые касаются привычных тем – такие понятные всем зрителям.

      Смотрите видео выступления Марины Поплавской:

      Успешная в карьере Марина Поплавская не устроила личную жизнь: у актрисы нет детей и мужа. Однако ее безумную любовь к детям может подтвердить любой из общения Марины. Всю жизнь Поплавская посвятила КВН и детям.

      Лучшие выступления Марины Поплавской: смотрите видео:

      Напомним, накануне в полиции Киева сообщили, что на Киевщине возле села Милая произошло смертельное столкновение автобуса, в котором ехали актеры комедийного шоу "Дизель шоу" и грузовика. По данным правоохранителей, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали актеры, не справился с управлением. В результате аварии погибла Марина Поплавская, а еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

      Теги: LifeStyle ДТП с актерами Дизель Шоу Потери
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 октября
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