Марина Поплавская погибла в смертельном ДТП под Киевом 20 октября. Актрисе известного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" было 46 лет.

Марина Поплавская стала знаменитой благодаря прекрасному голосу и великолепному чувству юмора. Она создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов, а также она работала учителем в школе.

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Чтобы стать знаменитым не обязательно учиться или родиться талантливым человеком, нужно просто стремиться к своей мечте,

– считает актриса.



Марина Поплавская / Facebook

Актриса родилась в 1972 году в городе Новоград (Житомирская область). С раннего возраста мечтала стать учительницей и работать с детьми. После школы поступила в Житомирский государственный университет. Потом женщина работала в школе учителем

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Винницкий "КВНщик", друг актрисы Александр Шемет написал на своей странице в Facebook, что это большая беда и потеря для украинского КВНа.

Сердце этой женщины всегда принадлежало детям. Много лет она работала учительницей украинского языка и классным руководителем в одной из школ Житомира. Признавалась лучшим педагогом города. Параллельно играла в КВН. Она чемпионка Украины, победительница нескольких престижных фестивалей в Юрмале, постоянный участник жюри всеукраинских фестивалей в Затоке. Марина обладала прекрасным голосом и великолепным чувством юмора, благодаря чему создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов,

– заявил Александр.

Большой вклад Марина принесла в команду "Девушки из Житомира". Правда, добиться в этом особых результатов не удалось, однако на музыкальных фестивалях женщина запомнилась своим невероятным голосом и харизмой.

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Юмористическая программа "Дизель Шоу" сыграла важную роль в жизни Марины Поплавской. Именно там она демонстрировала зрителям новые роли и пение. После успешного выступления на музыкальном фестивале в Юрмале, руководство телестудии НТВ пригласили ее к себе. Здесь она получает роль ведущей телепередачи "На троих".



"Дизель Шоу" / Facebook

Вместе с известным актером Евгением Сморигином она готовит интересные юмористические постановки и дуэт быстро набирает популярность. Интересно, что Марина сама писала песни и шутки, которые касаются привычных тем – такие понятные всем зрителям.

Смотрите видео выступления Марины Поплавской:

Успешная в карьере Марина Поплавская не устроила личную жизнь: у актрисы нет детей и мужа. Однако ее безумную любовь к детям может подтвердить любой из общения Марины. Всю жизнь Поплавская посвятила КВН и детям.

Лучшие выступления Марины Поплавской: смотрите видео:

Напомним, накануне в полиции Киева сообщили, что на Киевщине возле села Милая произошло смертельное столкновение автобуса, в котором ехали актеры комедийного шоу "Дизель шоу" и грузовика. По данным правоохранителей, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали актеры, не справился с управлением. В результате аварии погибла Марина Поплавская, а еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.