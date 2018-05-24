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Звезда "DZIDZIO Контрабас" Елена Лавренюк сыграет в фильме "11 детей из Моршина"

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Елена Лавренюк
Елена Лавренюк / jetsetter.ua

Актриса Елена Лавренюк, сыгравшая главную женскую роль в кассовом фильме прошлого года "DZIDZIO Контрабас", появится на всех широких экранах Украины в новой комедии "11 детей из Моршина".

По словам актрисы, в фильме она сыграет главную злодейку, такую себе "Снежную Королеву".

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"Однако я прекрасно понимаю, что это в первую очередь комедия и нужно найти меру гротеска для своего персонажа. Рада, что буду работать с Аркадием Непыталюком, поэтому смогу довериться режиссеру. В кадре с детьми я еще не работала, поэтому для меня это будет еще один интересный опыт", – поделилась своими мыслями Елена.


Кроме Лавренюк в ленте также сыграют Гарик Корогодский, Сергей Бабкин и Александр Скичко.

О фильме "11 детей из Моршина"
Ватага ребятишек из украинского курортного городка решили поиграть во взрослые игры и организовать аферу века. На что способны 11 детей из Моршина – можно только догадываться.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Кино
Источник: 24 Канал
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