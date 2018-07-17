Звезда фильма "50 оттенков серого" засветила кружевной лифчик на улицах в Нью-Йорке: фото
Папарацци поймали популярную 28-летнюю киноактрису Дакоту Джонсон, которая известна по роли главной героини в франшизе "Пятьдесят оттенков серого". Девушка прогуливалась в Нью-Йорке и привлекла внимание своим необычным "луком".
Так, актриса надела черный кружевной бюстгальтер, а сверху прозрачный топ. Дакота дополнила образ яркой принтованой юбкой длины до колен и кожаным клатчем бордового цвета.
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На лице у Дакоты были черные солнцезащитные очки и минимум макияжа, а шею украшала едва заметная золотая цепочка.
Дакота Джонсон / Getty
Источник: 24 Канал
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