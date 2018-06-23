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Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон вернулась к бывшему парню: фото

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Эмма Уотсон и Корд Оверстрит
Эмма Уотсон и Корд Оверстрит / Фото из открытых источников

Звездную пару актеров Эмму Уотсон и Корда Оверстрита папарацци "поймали" во время их поцелуя.

Накануне сообщалось о том, что Эмма и Корд разошлись. Однако в Сети появилось фото-подтверждение того, что пара снова вместе.

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На снимке Уотсон с Оверстритом выглядят увлеченными друг другом. Они нежно обнимаются и целуются.

 

Допис, поширений ET Canada (@etcanada)

Напомним, в прошлом году западные СМИ сообщали, что Эмма Уотсон выходит замуж за предпринимателя Уильямса Мак Найта, который старше актрисуы на 10 лет и работает менеджером в компании Medallia, специализирующейся на компьютерной технике.

Теги: LifeStyle Гарри Поттер Емма Уотсон Звездные романы
Источник: 24 Канал
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