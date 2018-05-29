Звезда "Гарри Поттера" Мэттью Льюис женился: волшебное фото с церемонии

Британский актер Мэтью Льюис в 28 лет решил поставить точку на холостяцкой жизни. Звезда фильмов о Гарри Поттере женился.

Избранницей Мэтью Льюиса стала его очаровательная девушка Анджела Джонс. Актер, получивший наибольшую известность за роль Невилла Долгопупса в фильмах "Гарри Поттер", порадовал своих поклонников радостной новостью на странице в Instagram.

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Британец разместил фото, на котором молодожены в свадебном наряде счастливо позируют перед камерой. Мэтью Льюис, по традиции, одел на церемонию венчания роскошный черный костюм с белой рубашкой. Звездный жених дополнил свой праздничный "лук" бабочкой и очаровательной бутоньеркой, которая подходила к букету невесты.

В то же время Анджела Джонс блистала возле актера в роскошном платье с кружевом. Девушка выбрала для особого события приталенное платье с небольшим шлейфом. Элегантная прическа и макияж очень к лицу очаровательной блондинке.

Допис, поширений Matthew Lewis (@mattdavelewis) 28 Тра 2018 р. о 9:46 PDT

Известно, что церемония венчания прошла в Италии. Детали свадьбы Мэтью Льюис сообщил в смешном сообщении.

Я не только пропустил выступление Arctic Monkeys (британская рок-группа, – ред.) в Лос-Анджелесе, но и во время поездки в Италию моя девушка заставила меня жениться,

– шутливо написал Мэтью Льюис.

Отметим, что пара объявила о помолвке еще в декабре 2016 года. Мэтью Льюис и Анджела Джонс познакомились в начале 2016-го во время одного из мероприятий компании Universal Studios, в которой работала девушка.