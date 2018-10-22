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      Звезда "Игры престолов" Гафтор Бйорнссон женился: первые фото церемонии

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      Звезда "Игры престолов" Гафтор Бйорнссон женился
      Звезда "Игры престолов" Гафтор Бйорнссон женился / Фото из соцсетей

      Голливудский актер Гафтор Юлиус Бьернссон, сыгравший Григора "Гору" Клигана в популярном сериале "Игра престолов", решил покончить с холостяцкой жизнью. На днях мужчина женился.

      Избранницей 29-летнего экс-спортсмена стала Келси Хенсон. Хрупкая девушка меньше ростом Гафтора Бьорнссона на 50 сантиметров, что выглядит очень мило в кадре.

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      Допис, поширений Kelsey Henson (@kelc33)

       

      Сейчас пара опубликовала первые фото со свадебной церемонии. По информации западных СМИ, клятвами Гафтор Бйорнссон и Келси Хенсон обменялись в Исландии. На фото видно, что актер встречал невесту у алтаря в классическом костюме с галстуком. Его любимая Келси вышла к гостям в приталенном платье до колена и обуви на каблуках. Девушка отказалась от фаты, выбрав нежное украшение для волос.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kelsey Henson (@kelc33)

       

      Поскольку поклонники звезды не смогли бы быть свидетелями его свадьбы, пара решила обменяться трогательными сообщениями в сети, добавив черно-белые фото с церемонии.

      Я с большим удовольствием теперь зову Келси Морган Хенсон своей женой! Готов защищать эту красавицу, несмотря ни на что! Я рад, что теперь все будущие приключения мы будем переживать вместе,
      – написал Гафтор Бйорнссон.

      "Буду счастлива тянуть этого большого парня остаток моей жизни. Гафтор Бйорнссон, люблю тебя и буду это делать вечно. Обещаю поддерживать тебя во всем. Люблю тебя, малыш!"– ответила Келси Хенсон в сети.

       

      Отметим, что актер Гафтор Бйорнссон и Келси Хенсон начали встречаться еще в 2017 году. Пара познакомилась в одном из заведений Канады, где хрупкая красавица работала официантом. Узнав знаменитость, она попросила одно фото, после чего Гафтор Бйорнссон позвал ее на первое свидание.

      Теги: Кино LifeStyle Голливуд Игра престолов Звездные свадьбы
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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