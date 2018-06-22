Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон решил избавиться от образа Джона Сноу

Известный киноактер, сыгравший главную роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", Кит Харингтон планирует кардинально изменить свой образ после завершения съемок последнего восьмого сезона.

Об этом он рассказал в интерью изданию Entertainment Weekly.

Читайте также: Актриса Эмилия Кларк трогательно попрощалась со съемками в "Игре престолов"

Я хотел бы отойти в сторону и насладиться неизвестностью, постричь волосы, стать менее узнаваемым, а потом вернуться и сделать что-то совершенно новое,

– признался Харингтон.

Исполнитель роли Джона Сноу добавил, что ему нравятся длинные волосы и борода, но изменение станет ритуалом для него.

"Я не смогу вжиться в следующую роль с тем же видом. Эта роль была блестящей, но мне нужно избавиться от Джона Сноу", – заявил актер.