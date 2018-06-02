Звезда "Игры престолов" признался о феноменальной секретности сценария 8 сезона

Один из главных героев популярного сериала "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау дал откровенное интервью, в котором рассказал, что из-за массовых утечек сценария прошлых сезонов, в безопасности финала сериала подошли с невероятной строгостью.

По словам исполнителя роли Джейми Ланистера, телеканал HBO будет пытаться уберечься от атак хакеров невероятными способами.

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– На этот раз все очень строго. В этом году все достигло сумасшедшего уровня. Теперь мы получаем сценарий в цифровом виде, и как только мы снимаем сцену – она удаляется из сценария. Как в "Миссии невыполнимой". Она просто самоуничтожается,

– удивил заявлением Костер-Вальдау.

Киноактер также добавил, что он рад, что завершает этот путь, поскольку время съемок в фильме "Игра престолов" заняло целых 9 лет.

Напомним, что восьмой, последний сезон "Игры престолов", по слухам СМИ выйдет в 2019 году. Еще осенью 2017 начались съемки финального сезона, где по наблюдениям фанатов в Северной Ирландии уже отсняли несколько ключевых сцен.

Чем известен сериал "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал под названием "Игра престолов" создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Однако события сериала, который выходит на канале HBO с 2011 года, уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому сюжеты шестого, седьмого и восьмого (последнего) сезона базируются на черновых вариантах книг, которые еще не вышли, консультациях Мартина и сюжетных наработках авторов "Игры престолов".