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Звезда "Карточного домика" Робин Райт засветила стройную фигуру в купальнике

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Робин Райт и Клемент Жироде
Робин Райт и Клемент Жироде / www.dailymail.co.uk

Киноактриса Робин Райт, сыгравшая роль Клэр Андервуд в сериале "Карточный домик", даже в 52-летнем возрасте не забывает следить за собственной фигурой. На днях звезда наслаждалась отдыхом в компании мужа – 31-летнего Клемента Жироде. Как известно, пара тайно поженилась в июле этого года, несмотря на более чем 20-летнюю разницу в возрасте.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

По информации издания, супруги сейчас находятся в свадебном путешествии на Ибице. Папарацци удалось запечатлеть на пляже двоих влюбленных, которые беззаботно загорали под солнцем и отдыхали от тяжелых будней. Актриса и топ-менеджер модного дома Saint Laurent целовались, плавали в море и просто наслаждались компанией друг друга.

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Робин Райт и Клемент Жироде

На снимках женщина примерила стильный купальник розового цвета, который удачно подчеркивал ее стройные формы. Похоже, звезда много времени тренируется в спортзале, поскольку можно увидеть ее рельефный пресс и мускулистые плечи. Ее любимый Клемент в свою очередь одел для отдыха черные шорты.

Главная героиня сериала "Карточный домик" в начале августа также опубликовала в своем Instagram фото с отдыха, на котором примерила полосатую рубашку и шляпу. Звезда сидела на яхте, скрываясь от горящего солнца, и выглядела невероятно счастливой.

 

Кто такая Робин Райт? Голливудская актриса, сыграла роли в фильмах "Бегущий по лезвию", "Форрест Гамп", "Постовой на перекрестке", "Человек, который изменил все", "Сверхопасный", "Беовульф" и др. Начинала свою карьеру Робин Райт с популярного сериала "Санта-Барбара", в котором она сыграла Келли Кэпвелл. Большое признание ее таланту принесла роль жены президента Клэр Андервуд в сериале "Карточный домик". До 2010 года Робин Райт была замужем за Шоноп Пэном. Актриса имеет двоих детей.

Теги: LifeStyle Эротика Голливуд отдых
Источник: 24 Канал
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