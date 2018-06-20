Звезда Marvel Крис Прэтт встречается с дочерью Арнольда Шварценеггера, – СМИ

Актера Криса Прэтта, известного по фильму "Стражи галактики", заметили на свидании со старшей дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин.

На фотографиях папарацци видно, что пара мило общалась в парке на пикнике, пишет издание TMZ.

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Крис Прэтт встречается с Кэтрин Шварценеггер?

Сейчас ни 38-летний Прэтт, ни 28-летняя Шварценеггер не прокомментировали слухи о своих отношениях.

Допис, поширений Katherine Schwarzenegger (@katherineschwarzenegger) 2 Бер 2018 р. о 3:47 PST

Как известно, в августе 2017 Крис Прэтт развелся со своей женой Анной Фэрис после 8 лет брака. Пара имеет 5-летнего сына Джека.

Как отмечает TMZ, актера впервые заметили на свидании с момента развода с Анной.