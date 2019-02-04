Звезда НХЛ поддержал юных хоккеистов из Харькова: видео
Звездный российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин записал обращение к харьковской команде СДЮСШОР-2007.
Соответствующее видео появилось в социальной сети Facebook.
Читайте также: Тренер "Динамо" получил длительную дисквалификацию за драку с арбитром: видео инцидента
Харьковская СДЮСШОР выступает в Межрегиональной детской хоккейной лиге Украины до 2007 года рождения, где делит первое место вместе со сверстниками из Днепра.
Ранее 24 канал писал, что известный португальский тренер Жозе Моуринью смешно упал во время церемонии вбрасывания шайбы в хоккейном матче КХЛ между омским "Авангардом" и питерским СКА.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость6 февраля 2013 , 09:53
Сборная Украины по мини-футболу стартовала с поражения итальянцам на чемпионате Европы в Киеве12 августа 2018 , 22:08
Дайджест: Английским грандам нужен хавбек ПСЖ, "МЮ" - защитник "Реала"28 сентября 2013 , 22:23
Гол Милевского принес победу "Хайдуку". ВИДЕО21 января 2015 , 19:48