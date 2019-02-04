Звезда НХЛ поддержал юных хоккеистов из Харькова: видео

Звездный российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин записал обращение к харьковской команде СДЮСШОР-2007.

Соответствующее видео появилось в социальной сети Facebook.

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Харьковская СДЮСШОР выступает в Межрегиональной детской хоккейной лиге Украины до 2007 года рождения, где делит первое место вместе со сверстниками из Днепра.

Ранее 24 канал писал, что известный португальский тренер Жозе Моуринью смешно упал во время церемонии вбрасывания шайбы в хоккейном матче КХЛ между омским "Авангардом" и питерским СКА.

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