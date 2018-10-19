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      Звезда "Рабыни Изауры" впервые прилетела в Украину: фото

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      Луселия Сантос в сериале "Рабыня Изаура"
      Луселия Сантос в сериале "Рабыня Изаура"

      Знаменитая актриса из сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос в пятницу, 19 октября, прибыла в Украину из Бразилии по приглашению украинского телеведущего тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова.

      Дмитрий Комаров встретил звезду с караваем в аэропорту Борисполь и сообщил об этом на своей странице в Instagram.

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      Историческое событие: в странах бывшего СССР сериал "Рабыня Изаура" был первым из иностранных, а потому самым популярным. Ровно 30 лет и 3 дня назад, 16 октября 1988 года "Изаура" вышла на экраны. Это было нечто невероятное: во время показа пустели улицы и останавливалась жизни. Все были возле экранов. Я в свои 5 лет тоже. И вот актриса впервые приехала туда, где ее больше всего любили. Мне очень приятно, что это произошло через мое приглашение. Это подарок от "Мира наизнанку" нашим мамам и бабушкам.

      По словам Дмитрия, бразильская суперзвезда добиралась из Сан-Паулу почти сутки: 12.5 часов до Стамбула, где переночевала, потом в Киев.

      "Но сильно не устала и прямо сейчас собирается гулять по Киеву", – добавил Комаров.

      Как известно, Дмитрий Комаров пригласил Луселию стать героиней его творческих встреч, во время которых он будет рассказывать о своей экспедиции в Бразилию.


      Дмитрий Комаров и Луселия Сантос / Instagram

      Что такое "Рабыня Изаура"? Это телесериал, с большим успехом показанный по всему миру и ставший самой продаваемой в истории бразильского ТВ теленовеллой. Роман "Рабыня Изаура" был очень прогрессивным для своего времени. Во-первых, положительной героиней была честная, несчастная и угнетенная девушка, а злодеем — богатый владелец плантации сахарного тростника, порочный и аморальный тип. Отметим, что в СССР фильм стал первой теленовеллой, показанной на телевидении.

      Теги: LifeStyle Новости Украины Кино Бразилия
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 октября
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