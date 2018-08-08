14:58
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри перенес срочную операцию

101 Читати новину українською
Мэтью Перри
Мэтью Перри / Celebs Net Worth Today

Американский актер, известный по роли Чендлера в сериале "Друзья" Мэтью Перри перенес срочную операцию. У него произошла перфорация желудочно-кишечного тракта.

Как пишет The Daily Mail, 48-летний Перри находится в одной из больниц Лос-Анджелеса.

Читайте также: Настя Каменских попала в больницу: известны детали

"Он благодарен за заботу, просит и впредь уважать его частную жизнь, пока он выздоравливает", – сказал представитель актера.

Мэтью Перри

Издание указывает, что причины перфорации желудочно-кишечного тракта могут быть разными: язвы, воспаления, онкологические заболевания, а также механические травмы, которые могут нанести во время таких процедур как колоноскопия, или когда пациент проглатывает какой-то острый предмет. По словам экспертов, такое состояние очень опасно и может привести к сепсису и смерти пациента.

Кто такой Мэтью Перри?
Американо-канадский актер, наиболее известный ролью Чендлера Бинга в сериале "Друзья", а также Николаса "Оза" Озерански в фильме "Девять ярдов". Также принимал участие в озвучивании эпизода "Симпсонов".

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как носить одежду в полоску: советы стилиста
сегодня, 14:00 Как носить одежду в полоску: советы стилиста
Юлія Девда
Українців труять за їхні ж гроші
сегодня, 12:01 Українців труять за їхні ж гроші
Ольга Бродська
Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
сегодня, 13:59 Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
Чемпион мира по легкой атлетике погиб в ДТП
сегодня, 14:06 Чемпион мира по легкой атлетике погиб в ДТП
Ко дню альпиниста: 7 скал Украины, которые может преодолеть каждый
сегодня, 11:00 Ко дню альпиниста: 7 скал Украины, которые может преодолеть каждый
Настя Сукач 367
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук