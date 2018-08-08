Звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри перенес срочную операцию

Американский актер, известный по роли Чендлера в сериале "Друзья" Мэтью Перри перенес срочную операцию. У него произошла перфорация желудочно-кишечного тракта.

Как пишет The Daily Mail, 48-летний Перри находится в одной из больниц Лос-Анджелеса.

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"Он благодарен за заботу, просит и впредь уважать его частную жизнь, пока он выздоравливает", – сказал представитель актера.

Мэтью Перри

Издание указывает, что причины перфорации желудочно-кишечного тракта могут быть разными: язвы, воспаления, онкологические заболевания, а также механические травмы, которые могут нанести во время таких процедур как колоноскопия, или когда пациент проглатывает какой-то острый предмет. По словам экспертов, такое состояние очень опасно и может привести к сепсису и смерти пациента.

Кто такой Мэтью Перри?

Американо-канадский актер, наиболее известный ролью Чендлера Бинга в сериале "Друзья", а также Николаса "Оза" Озерански в фильме "Девять ярдов". Также принимал участие в озвучивании эпизода "Симпсонов".