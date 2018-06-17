Звезда сериала "Школа" рассказала, как закрутила роман с коллегой

Украинская актриса и участница "Голоса страны" Анна Тринчер рассказала, как вспыхнула любовь между ней и коллегой по сериалу "Школа" Богданом Осадчуком.

Об этом девушка рассказала в интервью "Светской жизни".

Читайте также: "Учителя тоже люди": в России педагоги в знак протеста публикуют фото в белье

Когда мы поехали на Западную Украину знакомиться с нашими фанами, вот тогда-то все закрутилось,

– призналась Тринчер.

Допис, поширений ️Osadchuk ️ (@osadchukbogdann) 21 Бер 2018 р. о 6:56 PDT

Допис, поширений Анна Тринчер • Anna Trincher (@annatrincher_of) 23 Лют 2018 р. о 5:26 PST

Кроме того, девушка поделилась, что уже сдала ВНО и знает, куда поступать.



"Я сдала все экзамены. Я могу чувствовать себя свободным человеком. Я сдавала историю, английский язык и украинский язык и литературу, и сдала достаточно хорошо. Где-то 180, может чуть больше. Хотя, честно, я не рассчитывала на такой бал, потому что вообще не было времени готовиться. Я решила, что буду поступать в Поплавского. Я иду на актрису", – подчеркнула она.