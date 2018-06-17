Звезда сериала "Школа" рассказала, как закрутила роман с коллегой
Украинская актриса и участница "Голоса страны" Анна Тринчер рассказала, как вспыхнула любовь между ней и коллегой по сериалу "Школа" Богданом Осадчуком.
Об этом девушка рассказала в интервью "Светской жизни".
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Когда мы поехали на Западную Украину знакомиться с нашими фанами, вот тогда-то все закрутилось,
– призналась Тринчер.
Кроме того, девушка поделилась, что уже сдала ВНО и знает, куда поступать.
"Я сдала все экзамены. Я могу чувствовать себя свободным человеком. Я сдавала историю, английский язык и украинский язык и литературу, и сдала достаточно хорошо. Где-то 180, может чуть больше. Хотя, честно, я не рассчитывала на такой бал, потому что вообще не было времени готовиться. Я решила, что буду поступать в Поплавского. Я иду на актрису", – подчеркнула она.
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