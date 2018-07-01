Звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко вышла замуж: счастливые фото

32-летняя американская актриса и модель Кейли Куоко во второй раз вышла замуж. Избранником женщины стал актер Карл Кук. Пара обручилась еще 30 ноября прошлого года, но вчера, 30 июня, влюбленные сыграли свадьбу.

Кейли Куоко, которую знают по роли Пенни в сериале "Теория большого взрыва", не побоялась соединить свою жизнь с 26-летним мужчиной. Ранее звезда была замужем за теннисистом Райаном Свитингом, с которым прожила в браке с 2013 по 2016 год.

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О свадьбе Кейли сообщила в Instagram. На одном фото можно увидеть, как женщина выбрала для свадьбы волшебный кружевной образ, в то время как Кук примерил классический черный смокинг с белой рубашкой и черной бабочкой. На фотографии супруги целуются на фоне помещения, которое напоминает конюшню для лошадей.



Кейли Куоко и Карл Кук поженились

На другом фото звезда Куоко примерила другой образ – кружевной комбинезон, который прекрасно подчеркивал ее стройные формы. Снимок сделан уже в другом месте, похожем на отель или конный клуб.



Кейли Куоко и Карл Кук поженились

Стоит напомнить, что Карл сделал предложение любимой в день ее рождения – 30 ноября. Для мужчины это первая свадебная церемония. Пара познакомилась на скачках в 2016 году, поскольку он профессиональный жокей, и с тех пор продолжаются их отношения. Наверное, поэтому они и решили сделать свою свадьбу в похожем месте, где они впервые познакомились.