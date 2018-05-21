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Звезда "Стражей галактики" Зои Салдана снялась в очаровательной фотосессии

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Зои Салдана для Women's Health
Зои Салдана для Women's Health / www.womenshealthmag.com

Американская актриса Зои Салдана, которая недавно приняла участие в популярной ленте "Мстители: Война бесконечности" и является главной героиней "Стражей галактики", стала лицом июньского выпуска издания Women's Health.

Для обложки издания, автором которой стал фотограф Макс Абадиан, Зои примерила стильный красный костюм, который идеально подчеркивал ее стройные формы. На других фото 39-летняя актриса "Стражей галактики" надела повседневные образы: яркое платье, джинсовые шорты и майку.

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Ее легкие и женственные "луки" подчеркивал естественный макияж и распущенные волосы. Сама же Зои Салдана чувствовала себя в фотосете очень уверенно.


Зои Салдана для Women's Health

Кто такая Зои Салдана? Зои является знаменитой американской актрисою, которая начала свою карьеру в 12 лет, занимаясь театральным искусством и подрабатывая в забегаловке "Бургер Кинг". Тогда же она получила возможность сняться в телесериале "Закон и порядок". С тех пор актрису стали приглашать в фильмы, которых уже насчитывается около 40. Салдана известна своими ролями в таких блокбастерах как "Аватар", "Звездный путь", "Коломбиана", "Стражи галактики", "Мстители: Война бесконечности" и в других. Относительно личной жизни, то около 11 лет Зои встречалась с актером Китом Бриттоном, однако через год после помолвки в 2010 году пара распалась. С июня 2013 года женщина замужем за итальянским художником Марко Перего, у них родились трое совместных сыновей: близнецы Сай и Боуи и Зен.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Мода
Источник: Women's Health
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