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Звезда "Сватов" Анна Кошмал беременна первенцем

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Анна Кошмал беременна первенцем
Анна Кошмал беременна первенцем / Instagram

23-летняя украинская актриса Анна Кошмал объявила, что впервые станет мамой. В связи с этим, на главные роли в новом фильме "Сумасшедшая свадьба" пришлось искать других актеров.

В Киеве, 31 мая, начались съемки полнометражного фильма "Сумасшедшая свадьба". Еще год назад продюсер фильма, телеведущий Юрий Горбунов, заявлял, что планирует пригласить на роль жениха и невесты актеров Омара Си ("1 + 1") и Анну Кошмал ("Сваты"). Однако накануне стало известно, что главные роли в фильме "Сумасшедшая свадьба" сыграют другие актеры – украинка Полина Василиса и француз Джимми Воха-Воха, пишет "Сегодня".

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Юрий Горбунов рассказал, что причиной замены Анны Кошмал стала ее беременность.

Когда Анна Кошмал объявила о том, что ждет ребенка, мы поняли, что не укладываемся в наши графики, и начали искать других героинь. Потом мы нашли Полину и очень обрадовались ее кандидатуре. Но когда мы представили рядом с ней Омара Си, то поняли, что они абсолютно друг другу не подходят. Омар оказался больше похожим на ее отца, нежели жениха,
– отметил Горбунов.


Юрий Горбунок – один из продюсеров фильма / Информатор

Продюсер добавил, что Омар Си готов был сниматься и за "те деньги, которые ему предлагали". Кроме того, французскому актеру очень понравился сценарий. Однако на роль жениха был выбран Джимми Воха-Воха.

Как отмечает Горбунов, с "Полиной они отлично смотрятся".


Главные герои фильма Катя (Полина Василина) и Франсуа (Джимми Воха-Воха) /  Информатор

Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные мамы Новости культуры Кино
Источник: 24 Канал
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