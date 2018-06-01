Звезда "Сватов" Анна Кошмал беременна первенцем

23-летняя украинская актриса Анна Кошмал объявила, что впервые станет мамой. В связи с этим, на главные роли в новом фильме "Сумасшедшая свадьба" пришлось искать других актеров.

В Киеве, 31 мая, начались съемки полнометражного фильма "Сумасшедшая свадьба". Еще год назад продюсер фильма, телеведущий Юрий Горбунов, заявлял, что планирует пригласить на роль жениха и невесты актеров Омара Си ("1 + 1") и Анну Кошмал ("Сваты"). Однако накануне стало известно, что главные роли в фильме "Сумасшедшая свадьба" сыграют другие актеры – украинка Полина Василиса и француз Джимми Воха-Воха, пишет "Сегодня".

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Юрий Горбунов рассказал, что причиной замены Анны Кошмал стала ее беременность.

Когда Анна Кошмал объявила о том, что ждет ребенка, мы поняли, что не укладываемся в наши графики, и начали искать других героинь. Потом мы нашли Полину и очень обрадовались ее кандидатуре. Но когда мы представили рядом с ней Омара Си, то поняли, что они абсолютно друг другу не подходят. Омар оказался больше похожим на ее отца, нежели жениха,

– отметил Горбунов.

Допис, поширений Anna Koshmal (@smorkovkina) 1 Чер 2018 р. о 12:49 PDT

Допис, поширений Anna Koshmal (@smorkovkina) 31 Тра 2018 р. о 1:53 PDT



Юрий Горбунок – один из продюсеров фильма / Информатор

Продюсер добавил, что Омар Си готов был сниматься и за "те деньги, которые ему предлагали". Кроме того, французскому актеру очень понравился сценарий. Однако на роль жениха был выбран Джимми Воха-Воха.

Как отмечает Горбунов, с "Полиной они отлично смотрятся".



Главные герои фильма Катя (Полина Василина) и Франсуа (Джимми Воха-Воха) / Информатор