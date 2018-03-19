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Звезда "Сватов" попал в больницу: стало известно, почему

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Федор Добронравов
Федор Добронравов / Соцсети

Популярного российского актера Федора Добронравова, известного украинским зрителям по роли в сериале "Сваты", госпитализировали из-за приступа сосудистого характера.

Об этом сообщил художественный руководитель Московского театра сатиры, где собственно и работает артист, Михаил Ширвиндт, передает ТАСС.

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По его словам, состояние здоровья Добронравова не вызывает особых опасений, правда он должен пройти дополнительное обследование.

"По здоровью Федора Добронравова никакой паники нет. У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого характера. Это произошло в Сергиевом Посаде, но он уже приехал в Москву, где несколько дней ляжет в клинике для обследования", – отметил Ширвиндт.

Кроме того, художественный руководитель театра добавил, что ближайшое представление с участием Добронравова "Где мы?!", которое было запланировано на 21 марта, будет заменено на другое.

"Следующий спектакль, который стоит в афише на 29 марта, состоится", – убеждает он.

По словам агента Добронравова Ирины Сойкиной, также будет отменео и спектакль "Чудики", который должен был пройти в Петербурге 25 марта, пишут "РИА Новости".

Напомним, ранее ТВ "24" сообщал, что Федор Добронравов находится в больнице, однако причина его госпитализации была неизвестной.

Теги: Новости России LifeStyle Новости культуры Здоровье Кино
Источник: 24 Канал
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