Звезде "Все женщины ведьмы" Роуз Макгавен грозит заключение: детали

Известная актриса Роуз Макгавеген, которая сыграла роль Пейдж Мэтьюс в сериале "Все женщины ведьмы", может загреметь за решетку.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Причиной возбуждения уголовного дела против актрисы стала покупка и хранение наркотиков. По информации правоохранителей, кокаин нашли в вещах Роуз Макгавеген во время таможенного контроля в Международном аэропорту Вашингтона. Наркотики правоохранители обнаружили в кошельке знаменитости.

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По словам прокуроров, инцидент произошел еще 20 января 2017 года. Тогда звезда заплатила 5 тысяч долларов залога и вышла на волю. За это время правоохранители нашли доказательства виновности Роуз Макгавеген и готовы идти с ними в суд. В то же время актриса отрицает все обвинения, утверждая, что кокаин ей подбросили в салоне самолета, когда она отлучилась в уборную.

Роуз последовательно заявляет о своей невиновности. Эти обвинения никогда не были бы предъявлены, если бы не ее активность по защите прав женщин, известные во всем мире. Уверяю вас, это избирательное преследование получит достойный отпор,

– заявил адвокат актрисы Хосе Баэз.

Допис, поширений Rose McGowan (@rosemcgowan) 5 Чер 2018 р. о 8:46 PDT

Сейчас Роуз Макгавеген официально предъявлены обвинения, когда она находилась в штате Вирджиния. Дата рассмотрения резонансного дела пока неизвестна. Если вина звезды будет доказана, Роуз Макгавеген до 10 лет проведет за решеткой.