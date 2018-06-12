23:55
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 14°C
  • среда
    22°C 16°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, сегодня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, сегодня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Звезде "Все женщины ведьмы" Роуз Макгавен грозит заключение: детали

100 Читати новину українською
Звезде "Все женщины ведьмы" Роуз Макгавен грозит заключение: детали

Известная актриса Роуз Макгавеген, которая сыграла роль Пейдж Мэтьюс в сериале "Все женщины ведьмы", может загреметь за решетку.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Причиной возбуждения уголовного дела против актрисы стала покупка и хранение наркотиков. По информации правоохранителей, кокаин нашли в вещах Роуз Макгавеген во время таможенного контроля в Международном аэропорту Вашингтона. Наркотики правоохранители обнаружили в кошельке знаменитости.

Читайте также: В США со скандалом задержали голливудского актера Винса Вона: детали инцидента

По словам прокуроров, инцидент произошел еще 20 января 2017 года. Тогда звезда заплатила 5 тысяч долларов залога и вышла на волю. За это время правоохранители нашли доказательства виновности Роуз Макгавеген и готовы идти с ними в суд. В то же время актриса отрицает все обвинения, утверждая, что кокаин ей подбросили в салоне самолета, когда она отлучилась в уборную.

Роуз последовательно заявляет о своей невиновности. Эти обвинения никогда не были бы предъявлены, если бы не ее активность по защите прав женщин, известные во всем мире. Уверяю вас, это избирательное преследование получит достойный отпор,
– заявил адвокат актрисы Хосе Баэз.

 

Сейчас Роуз Макгавеген официально предъявлены обвинения, когда она находилась в штате Вирджиния. Дата рассмотрения резонансного дела пока неизвестна. Если вина звезды будет доказана, Роуз Макгавеген до 10 лет проведет за решеткой.

Теги: Голливуд Кино LifeStyle Наркотики арест
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
сегодня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 949
"Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
сегодня, 20:00 "Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
Віталій Шабунін 119
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
сегодня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно
сегодня, 19:01 Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно
Яніна Ткачук 286
Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
сегодня, 17:02 Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
Юрій Одарченко 257
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук