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Звездные игроки сборной Украины по баскетболу приняли участие в благотворительном забеге: фото

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Баскетболисты мужской сборной Украины приняли участие в благотворительном забеге.

Они пробежали по центру Киева вместе с детьми из проекта Kids Autism Games, пишет Федерация баскетбола Украины.

Читайте также: Сборная Украины начала подготовку к матчу против Испании: чем будут удивлять наши баскетболисты

Отметим, что сейчас наша сборная готовится к ближайшим матчам квалификации чемпионата мира. В Киеве украинцы сыграют 14 сентября против Испании, а 17 сентября на выезде против Черногории.

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Теги: Фотоновости Спорт
Источник: 24 Канал
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