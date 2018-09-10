Звездные игроки сборной Украины по баскетболу приняли участие в благотворительном забеге: фото

Баскетболисты мужской сборной Украины приняли участие в благотворительном забеге.

Они пробежали по центру Киева вместе с детьми из проекта Kids Autism Games, пишет Федерация баскетбола Украины.

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Отметим, что сейчас наша сборная готовится к ближайшим матчам квалификации чемпионата мира. В Киеве украинцы сыграют 14 сентября против Испании, а 17 сентября на выезде против Черногории.

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