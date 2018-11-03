Звездные подруги: Виктория Бекхэм поддержала Еву Лонгорию на благотворительном вечере

Знаменитые лучшие подруги – актриса Ева Лонгория и дизайнер Виктория Бекхэм – дружат уже много лет. Так, супруга Дэвида Бекхэма не смогла пропустить благотворительный вечер Global Gift Gala, который организовала звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Лонгория.

Новые совместные фото звезды опубликовали на своих страницах в Instagram. Вечеринка прошла в отеле Rosewood в Лондоне. Виктория Бекхэм пришла на мероприятие со своим старшим сыном Бруклином.

Читайте также: Блейк Лайвли показала откровенное фото с обнаженным мужчиной: реакция Райана Рейнольдса

Так, в роскошных черных нарядах Ева и Виктория позировали вместе на красной дорожке.

"Нет слов, чтобы описать верную и красивую подругу и сестру, которая поддерживает меня. Виктория Бекхэм, у тебя золотое сердце и спасибо, что всегда поддерживаешь удивительные благотворительные организации со мной", – прокомментировала Лонгория совместный снимок с британским дизайнером.



Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / Instagram

К слову, знаменитости являются близкими подругами уже много лет. Кроме того, в 2011 году Ева Лонгория стала крестной матерью дочки Виктории Бекхэм Харпер. А Виктория занималась дизайном свадебного платья актрисы.



Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / Instagram





Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / Instagram



Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / Instagram

Кроме того, Виктория встретилась со своей бывшей коллегой по группе Spice Girls Мелани Си.