17:30
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, сегодня
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Звездные подруги: Виктория Бекхэм поддержала Еву Лонгорию на благотворительном вечере

      80 Читати новину українською
      Ева Лонгория и Виктория Бекхэм
      Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / Instagram

      Знаменитые лучшие подруги – актриса Ева Лонгория и дизайнер Виктория Бекхэм – дружат уже много лет. Так, супруга Дэвида Бекхэма не смогла пропустить благотворительный вечер Global Gift Gala, который организовала звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Лонгория.

      Новые совместные фото звезды опубликовали на своих страницах в Instagram. Вечеринка прошла в отеле Rosewood в Лондоне. Виктория Бекхэм пришла на мероприятие со своим старшим сыном Бруклином.

      Читайте также: Блейк Лайвли показала откровенное фото с обнаженным мужчиной: реакция Райана Рейнольдса

      Так, в роскошных черных нарядах Ева и Виктория позировали вместе на красной дорожке.

      "Нет слов, чтобы описать верную и красивую подругу и сестру, которая поддерживает меня. Виктория Бекхэм, у тебя золотое сердце и спасибо, что всегда поддерживаешь удивительные благотворительные организации со мной", – прокомментировала Лонгория совместный снимок с британским дизайнером.


      Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / Instagram

      К слову, знаменитости являются близкими подругами уже много лет. Кроме того, в 2011 году Ева Лонгория стала крестной матерью дочки Виктории Бекхэм Харпер. А Виктория занималась дизайном свадебного платья актрисы.


      Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / Instagram


      Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / Instagram


      Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / Instagram

      Кроме того, Виктория встретилась со своей бывшей коллегой по группе Spice Girls Мелани Си.

       

      Теги: LifeStyle Ева Лонгория Виктория Бекхэм Лондон
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Взрывы на военных складах: что нужно сделать, чтобы не подписывать мировую на условиях россиян
      сегодня , 17:00 Взрывы на военных складах: что нужно сделать, чтобы не подписывать мировую на условиях россиян
      Віталій Дейнега
      Вакцинація безпечна: про міфи і захворювання – приклад Великобританії
      сегодня , 16:00 Вакцинація безпечна: про міфи і захворювання – приклад Великобританії
      Блог Медіа
      Bohemian Rhapsody или Show Must Go On: что вы знаете о легендарном Фредди Меркьюри?
      сегодня , 15:40 Bohemian Rhapsody или Show Must Go On: что вы знаете о легендарном Фредди Меркьюри?
      3 2743
      Шахтер – Динамо: анонс украинского "классико"
      сегодня , 13:45 Шахтер – Динамо: анонс украинского "классико"
      Покупайте только российское, или Как рухнул прибыльный завод в Луганске
      сегодня , 12:00 Покупайте только российское, или Как рухнул прибыльный завод в Луганске
      Ольга Черненко
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук