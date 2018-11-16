Звездные украинские боксеры вернутся на ринг 22 декабря

Чемпион Европы в полулегком весе Олег Малиновский (23-0, 7 КО) и обладатель пояса WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 6 КО) вернуться на ринг 22 декабря.

Поединки пройдут на арене "Терминал" в Броварах, однако соперники украинских боксеров пока не известны.

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Промоутер Александр Красюк сообщил, что на кону боя Беринчика будет стоять пояс WBO International, а Малиновский будет защищать титул чемпиона Европы по версии WBO.

Отметим, что в рамках этого мероприятия также будет боксировать Дмитрий Митрофанов (2-0-1, 1 КО), который 10 ноября провел бой в Манчестере.

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