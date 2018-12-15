Звездный боксер признался, что боится драться с Ломаченко

Майки Гарсия рассказал о том, хотел ли бы он стать следующим соперником украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Майки Гарсия рассказал в комментарии каналу FightHype на YouTube, что не хочет этого боя, обосновав это тем, что Ломаченко слишком быстрый для него и по нему будет сложно попасть.

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Не хочу боя с Ломаченко. Думаю, он быстрее, я не смогу его достать. Не могу боксировать с ним,

– сказал Гарсия.

Отметим, что сейчас Гарсия имеет в своем активе 39 побед (30 нокаутов) в 39 поединках. Что касается Ломаченко, то он провел 13 боев, в которых одержал 12 побед (9 нокаутов).

Напомним, что Ломаченко победил Педрасу единогласным решением судей – 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе в двух версиях – WBA и WBO. Интересно, что пуэрториканец стал первым соперником Василия с 2014 года, который сумел продержаться с ним весь бой.

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