16:59
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, 6 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Звездный теннисист Надаль успешно перенес тяжелую операцию

      37 Читати новину українською
      Рафаэль Надаль
      Рафаэль Надаль

      Вторая ракетка мира 32-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно перенес операцию на лодыжке.

      Операцию теннисисту сделали в Барселоне врачи Жауме Вилар и Анхель Руиз-Которро.

      Читайте также: Элина Свитолина назначила нового главного тренера: кто он

      "Привет всем, спасибо за все сообщения, которые я получил. Операция прошла хорошо, уже будучи дома, я сообщаю, что мы откладываем проведение выставочного мероприятия для пострадавших от наводнения на Мальорке", – написал Рафаэль Надаль.


      Рафаэль Надаль перенес операцию на лодыжке

      Отметим, что из-за проблем с коленом вторая ракетка мира не выходил на корты с начала сентября. 32-летний испанец также отказался от выступления на Итоговом турнире ATP. Надаль рассказал о травме лодыжки и необходимости провести хирургическое вмешательство.

      Напомним, что Рафаэль Надаль снялся из-за травмы с престижного турнира серии "Мастерс" в Париже, в котором он во втором круге должен был сыграть против своего соотечественника Фернандо Вердаско. Это значит, что Рафа уступит звание первой ракетки мира сербу Новаку Джоковичу.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Результаты выборов в Конгресс США – наполовину поражение или победа для Трампа?
      сегодня , 15:21 Результаты выборов в Конгресс США – наполовину поражение или победа для Трампа?
      Борис Немировський
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
      сегодня , 15:10 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
      Яніна Ткачук 536165
      Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      сегодня , 15:00 Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      Блог Медіа
      Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      сегодня , 13:00 Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      Павло Казарін
      Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      сегодня , 12:00 Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      Ольга Бродська
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      5 очков и 6 подборов Лищука не помогли "Валенсии" одолеть "Реал"
       30 марта 2011 , 12:10
      Кристиан Ванде Вельде - победитель домашней многодневки
       27 августа 2012 , 10:52
      Гендиректор "Минска": Суркис отказался платить за Милевского
       29 апреля 2014 , 11:48
      Обвиняемым террористам ДНР, которые убили вратаря "Авангарда", грозит пожизненное заключение
       6 ноября 2015 , 22:07
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук