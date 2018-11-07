Звездный теннисист Надаль успешно перенес тяжелую операцию

Вторая ракетка мира 32-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно перенес операцию на лодыжке.

Операцию теннисисту сделали в Барселоне врачи Жауме Вилар и Анхель Руиз-Которро.

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"Привет всем, спасибо за все сообщения, которые я получил. Операция прошла хорошо, уже будучи дома, я сообщаю, что мы откладываем проведение выставочного мероприятия для пострадавших от наводнения на Мальорке", – написал Рафаэль Надаль.



Рафаэль Надаль перенес операцию на лодыжке

Отметим, что из-за проблем с коленом вторая ракетка мира не выходил на корты с начала сентября. 32-летний испанец также отказался от выступления на Итоговом турнире ATP. Надаль рассказал о травме лодыжки и необходимости провести хирургическое вмешательство.

Напомним, что Рафаэль Надаль снялся из-за травмы с престижного турнира серии "Мастерс" в Париже, в котором он во втором круге должен был сыграть против своего соотечественника Фернандо Вердаско. Это значит, что Рафа уступит звание первой ракетки мира сербу Новаку Джоковичу.

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