Звездный защитник сборной Украины в третий раз стал отцом
В семье защитника бельгийского "Гента" и сборной Украины Игоря Пластуна пополнение.
29 января супруга Игоря Пластуна Татьяна родила сына Дамиана (вес – 4 кг, рост – 52 см), пишет "Команда №1".
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Теперь у 28-летнего воспитанника киевской "Оболони" уже трое детей (Даниилу – 3 года и 9 месяцев, Диане – 1 год и 2 месяца).
В среду, 30 января, "Гент" на выезде сыграет ответный матч против "Остенде" в рамках полуфинала Кубка Бельгии. Первый матч завершился со счетом 2:2.
Интересно, что украинский защитник, несмотря на удаление в первом поединке, готовится к этой встрече. Почему дисквалификация за красную карточку в домашнем матче не вступила в силу, выяснить пока не удалось.