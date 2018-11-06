Звезду "Игры престолов" Эмилию Кларк застукали на поцелуях с новым бойфрендом: фото
Голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", впервые засветилась перед объективами папарацци с новым возлюбленным
Избранником Эмилии Кларк стал 35-летний режиссер и писатель Чарли Макдауэлл. Об этом сообщает издание E News !.
Читайте также: Эмилия Кларк надела прозрачное платье на вручение престижной премии: фото
Папарацци сфотографировали парочку во время утренней прогулки в Лос-Анджелесе. Отмечается, что они зашли в магазин за продуктами.
Эмилия и Чарли не скрывали своих чувств и целовались на публике. По словам очевидцев, они выглядели очень привязанными друг к другу. На данный момент больше подробностей об их отношениях нет.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33