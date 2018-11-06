Звезду "Игры престолов" Эмилию Кларк застукали на поцелуях с новым бойфрендом: фото

Голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", впервые засветилась перед объективами папарацци с новым возлюбленным

Избранником Эмилии Кларк стал 35-летний режиссер и писатель Чарли Макдауэлл. Об этом сообщает издание E News !.

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Папарацци сфотографировали парочку во время утренней прогулки в Лос-Анджелесе. Отмечается, что они зашли в магазин за продуктами.

Эмилия и Чарли не скрывали своих чувств и целовались на публике. По словам очевидцев, они выглядели очень привязанными друг к другу. На данный момент больше подробностей об их отношениях нет.