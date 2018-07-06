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Звезду сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко срочно госпитализировали после свадьбы: фото

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Кейли Куоко и Карл Кук
Кейли Куоко и Карл Кук / Instagram

В воскресенье, 1 июля, 32-летняя американская актриса и модель Кейли Куоко второй раз вышла замуж. Однако вместо того, чтобы наслаждаться медовым месяцем с мужем Карлом Куком, Кейли попала в больницу.

Об этом Кейли сообщила на своей странице в Instagram.

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Актриса опубликовала две фотографии, где она лежит на больничной койке, а потом дома.

Когда ваш медовый месяц – это операция на плечо, а ваш мужчина выглядит очень счастливым, когда вы восстанавливаетесь,
– прокомментировала снимок женщина.

кейлі куокоКейли Куоко и Карл Кук в больнице / Instagram

кейлі куоко
Кейли Кук дома / Instagram

Кейли Куоко поблагодарила поклонников за любовь и поддержку. Также она добавила, что теперь муж не потеряет ни одной возможности посмеяться над ней.

"Зная своего мужа, я уверена, что он будет публиковать тонны смешных перлов", – отметила Кейли.

Так, Карл Кук действительно опубликовал забавное видео с женщиной, которая заснула и захрапела в машине на своей странице в Instagram.

Моя жена храпит, как огорченный морж. Любимая, я очень тебя люблю, но это просто вау!
– пошутил муж Куоко.

Смотрите видео: Кейли Куоко спит в машине:

 

@normancook snoring like a distressed walrus. I love you so much honey but wow! #shouldersurgeryhoneymoon

Допис, поширений Karl Cook (@mrtankcook)

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/love/83305-keyli-kuoko-gospitalizirovali-posle-svadby.html

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/love/83305-keyli-kuoko-gospitalizirovali-posle-svadby.html

Теги: LifeStyle Звездные романы Кино
Источник: 24 Канал
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