14:05
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, 12 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Звезды на тарелке
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Звезды на тарелке. Как "Росомаха" Джекмен из обычного худощавого парня превратился в атлета

      Звезды на тарелке 70 Читати новину українською

      Они буквально срослись друг с другом – звездный голливудский актер Хью Джекмен и герой комиксов Росомаха. В 2000 году австралиец безупречно воплотил образ мутанта в фильме "Люди-Х". И Росомаха ответил ему взаимностью, подарив Джекмену настоящую славу. Вот уже почти 20 лет Хью сохраняет статус одной из главных звезд Голливуда.

      Сейчас он снимается в одной, ну, максимум, двух лентах в год. Фамилия "Джекмен" в финальных титрах – гарантия того, что фаны помчатся в кинотеатры. Журнал "Форбс" не устает вписывать австралийца в топы самых богатых и самых влиятельных актеров Голливуда. Скажем, только за 2013 год Хью получил гонораров на 55 миллионов долларов. А в Instagram на австралийца подписалось более 20 миллионов пользователей.

      Читайте также: Звезды на тарелке. Жизнь после наркотиков: как кардинально изменился Роберт Дауни в свои 50 лет

      Всю эту славу Джекмену принесла именно роль Росомахи в фильме "Люди-Х". Чтобы сыграть мутанта-супергероя Хью пришлось и самому пройти процесс мутации – превратиться из обычного худощавого парня в мускулистого атлета, набрать около 15 килограмм мышц за один год! Желание у австралийца било через край и он с головой погрузился в изменения. Джекмен сразу решил, что хочет измениться не только для роли – а на всю жизнь.

      Логан
      Хью Джекмен в фильме "Логан"

      Хью пришлось практически прописаться в спортзале. Он тренировался шесть дней в неделю, всегда рано утром. Актер выполнял базовые упражнения со штангами, на каждом занятии нагружал другую группу мышц. Суббота – день разминки, ведь с бешеным графиком актера травма – слишком дорогое, в прямом смысле, удовольствие. Отдельный день на разминку, собственно и призван предотвратить повреждения: это одновременно и плавное восстановление от нагрузок, и тренировки эластичности мышц, связок и суставов.

      За всеми этим эффектами Хью отправился к йоге и нашел даже больше. Регулярная практика позволяет не только привести мышцы в тонус, но и укрепить связки и позвоночник. При этом развивается гибкость, которую восточные практики называют главным признаком здоровья человека.


      Джекмен в 26, Росомаха в 47

      Тяжелый труд в тренажерном зале заставил Джекмена много пить – не менее, чем два с половиной литра воды. Поддержание водного баланса – важно не только для тех, кто занимается спортом, но именно во время физических нагрузках оно играет критическую роль. Когда человек активно двигается, тело нагревается, и чтобы охладить его организм выделяет пот. Кровь при этом сгущается и сердцу становится сложнее работать.

      Поэтому кислород попадает в клетки не в достаточном количестве. Поэтому жировые клетки не окисляются, соответственно – процесс похудения замедляется. А мышцы на 70-80% состоят из воды, поэтому без нее нарастить красивые мускулы будет сложно. Ко всему прочему, вода еще и важна в процессе восстановления организма от нагрузок.

      Какое главное правило тренировок, и почему мы им часто пренебрегаем – смотрите в программе.

      Теги: LifeStyle Кино Здоровая жизнь Здоровое питание Хью Джекман Звезды на тарелке
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук