Звезды на тарелке. Жизнь после наркотиков: как кардинально изменился Роберт Дауни в свои 50 лет

Еще в девяностых годах Роберт Дауни-младший "попробовал" успех и "закусил" всем, что часто идет в комплекте. Серьезная наркозависимость и длительная безуспешная борьба с ней на годы отбросили и карьеру Роберта, и его здоровье.

Когда на носу было уже 50 лет Дауни-младший все-таки оставил зависимость в прошлом и начал реставрировать собственную жизнь.

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Перебирать предложениями возможности не было, поэтому Роберт согласился на роль в рискованном проекте киностудии Marvel, которая набрала мешок кредитов для последней отчаянной попытки перенести успех своих комиксов на киноэкраны.



Актер Роберт Дауни-младший

В итоге проект, который имел все шансы с треском провалиться, вместо этого сделал из Marvel авторов самой дорогой кинофраншизы в истории, а из Роберта Дауни-младшего – одного из самых высокооплачиваемых актеров современности. Сейчас его участие в фильме уже само собой гарантирует картине успех. Будь то очередная часть приключений Тони Старка или переосмысление Шерлока Холмса. Гонорары с семью нулями для Дауни сейчас привычное дело

Конечно, просто перестать нюхать всякую гадость было мало, чтобы получить ту знаковую роль супергероя и вернуться на вершину. Пришлось набрать соответствующую физическую форму. И это в свои 43, после лет употребления наркотиков.

Я торчал в спортзале так долго, что по вечерам еле приползал домой. Ничего удивительного, в 22 или даже в 32 года тебе необходимо всего шесть недель тренировок, чтобы потом хорошо выглядеть шесть месяцев. А в моем возрасте ты тренируешься шесть месяцев, чтобы потом хорошо выглядеть шесть секунд,

– объяснил Роберт Дауни.

Риск травмироваться в зале с возрастом действительно растет. Особенно, если заниматься вы начнете после такого длительного застоя как у Дауни-младшего. Помочь здесь должен тренер, который будет следить буквально за каждым движением.

Актер же укреплял собственное тело благодаря еще и занятиям йогой и Винь-чунь. Последнее – это один из стилей китайского боевого искусства Ушу. Винь-чунь в частности практиковали Брюс Ли и Джеки Чан. Дауни же эти навыки пригодились и на съемочной площадке обоих частей фильма о Шерлоке Холмсе.



Кардинальные изменения Роберта Дауни-младшего

К столь плоскому животу впрочем не дойдешь никакими адскими тренировками, без сбалансированной диеты. Исследователи этой сферы давно сошлись на том, что именно правильное питание является ключевым фактором в избавлении от лишних сантиметров. Занятия же в зале помогут ускорить процесс, и отшлифовать результаты до желаемой формы.

Поэтому собственный рацион Роберт Дауни-младший пересмотрел радикально. Он призывает полностью отказаться от продуктов, которые не несут в себе реальной пользы – изделия из белой муки, все что содержит чистый сахар, фаст-фуд и так далее. Рацион самого Роберта выглядит примерно так: 2 яйца, помидор, 2 тоста с джемом без сахара, пол стакана молока – это скромный завтрак. В обед – салат из двух куриных грудок, помидор и листья салата и два тоста. А вечером Дауни лакомится стручковой фасолью с морковью или брокколи и нежирной рыбой или мясом.

Как Роберт Дауни готовился к роли Шерлока Холмса – смотрите в программе.