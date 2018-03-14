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Звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга

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Стивен Хокинг и актер Джим Парсонс
Стивен Хокинг и актер Джим Парсонс / Фото из Іnstagram

Главные герои популярного сериала "Теория большого взрыва" отреагировали на смерть известного физика Стивена Хокинга и поделились воспоминаниями о нем.

Как известно, всемирный известный физик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет. Причиной смерти стало осложнение, которое вызвал амиотрофический боковой склероз, что диагностировали у ученого в 1963 году.

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Джонни Галэки, который выполнял роль Леонарда в сериале, опубликовал совместное фото с ученым, который сделали на съемках одного из эпизода сериала.

"Покойся с миром, Стивенн Хокинг. Нам будет не хватать не только вашего яркого ума, но и вашего чувства юмора", – написал он.

Смотрите фрагмент сериала "Теория большого взрыва" со Стивеном Хокингом:

Также актриса Кейли Куоко, которая исполняла роль Пенни, вспомнила чувство юмора Хокинга.

"Это была действительно большая честь работать с невероятным Стивеном Хокингом. Он заставил нас смеяться, и мы заставили его смеяться. Его жизнь и работа часто становились в "Теории большого взрыва" темами для съемок. Нам будет вас не хватать, но мир благодарен за знания и мужество, которые вы оставили после себя. Спасибо за то, что вы вдохновляете всех", – написала Кейли.

Теги: LifeStyle Стивен Хокинг Кино
Источник: 24 Канал
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