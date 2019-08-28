18:02
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Звук приближался, стал четким и быстрым, – пострадавшая о минутах перед обвалом в Дрогобыче

      85 Читати новину українською
      Пострадавшая от обвала дома в Дрогобыче
      Пострадавшая от обвала дома в Дрогобыче / 24 канал

      Ночью с 27 на 28 августа в Дрогобыче обвалилась часть 4-этажного дома. Спасатели продолжают активно искать людей, которые могли остаться под завалами. Версию о взрыве газа отвергли, теперь считают это смещением дома. Местные жители признаются, что дом был в аварийном состоянии давно, но власть не реагировала.

      Известно, что под завалами остались еще четверо людей, в том числе и один ребенок. Из-за обвала погибли два человека – мужчина и женщина. Семерых человек удалось госпитализировать, они выжили.

      Читайте также: Они все были поломаны, – очевидец рассказал, как вытаскивал людей из-под завалин в Дрогобыче

      С одной женщиной, которая сейчас в Дрогобычской больнице, журналистам 24 канала удалось пообщаться.

      Я не спала, потому что должна встать на работу очень рано. Звук приближается, очень близко, он становится очень четким, выразительным и быстрым. Таким словно сыплются камни. Я тогда не понимала, что это уже был сдвиг,
      – рассказала пострадавшая Ирина.

      Она помнит, как взяла телефон и хотела открыть в комнату дверь, но так и не дошла.

      Думала, может это или оползень, или пожар, или что-то, что оно так трескает. Я не успела дойти до двери, я провалилась просто под плиту. Рукой одной на одну сторону,
      – вспоминает женщина.

      обвал у дрогобичі
      Обвал в Дрогобыче

      Відео: постраждала Ірина про обвал будинку в Дрогобичі

      Почему отвергли версию взрыва газа

      Эту версию отвергают, ведь стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в ненадлежащем состоянии, что уже пошли трещины по стенам. По их словам, они неоднократно обращались и к власти, в ЖЭКи, однако на них не реагировали.

      Кроме того, стало известно, что помещение первого этажа перестроила себе парикмахерская и, вероятно, снесла несущие стены. К тому же, подвал постоянно подтапливало.

      Что известно о людях под завалами

      Под завалами остались еще четыре человека. Среди них – ребенок 2014 года рождения. Спасатели начинают сверлить маленькие дыры в стенах подвала. Через них они планируют пропускать микрокамеры, чтобы наблюдать за людьми, которые остались под завалинами.

      обвал у дрогобичіСпасатели запускают камеры для наблюдения за людьми под завалами

      blog_ava
      Традиции и приметы на Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят Деву Марию
      сегодня
      6047
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие ГСЧС Жертвы Крушения дома в Дрогобыче Новости Львова Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      сегодня , 17:00 Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      Наталя Ромашова 9525
      Отдых в Турции: сказочные места, которые должен увидеть каждый
      сегодня , 16:40 Отдых в Турции: сказочные места, которые должен увидеть каждый
      91
      Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      сегодня , 16:05 Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      10668
      Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      сегодня , 16:00 Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      520
      Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      сегодня , 15:00 Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      Блог Соцмережі 5046
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук