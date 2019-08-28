Звук приближался, стал четким и быстрым, – пострадавшая о минутах перед обвалом в Дрогобыче

Ночью с 27 на 28 августа в Дрогобыче обвалилась часть 4-этажного дома. Спасатели продолжают активно искать людей, которые могли остаться под завалами. Версию о взрыве газа отвергли, теперь считают это смещением дома. Местные жители признаются, что дом был в аварийном состоянии давно, но власть не реагировала.

Известно, что под завалами остались еще четверо людей, в том числе и один ребенок. Из-за обвала погибли два человека – мужчина и женщина. Семерых человек удалось госпитализировать, они выжили.

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С одной женщиной, которая сейчас в Дрогобычской больнице, журналистам 24 канала удалось пообщаться.

Я не спала, потому что должна встать на работу очень рано. Звук приближается, очень близко, он становится очень четким, выразительным и быстрым. Таким словно сыплются камни. Я тогда не понимала, что это уже был сдвиг,

– рассказала пострадавшая Ирина.

Она помнит, как взяла телефон и хотела открыть в комнату дверь, но так и не дошла.

Думала, может это или оползень, или пожар, или что-то, что оно так трескает. Я не успела дойти до двери, я провалилась просто под плиту. Рукой одной на одну сторону,

– вспоминает женщина.



Обвал в Дрогобыче

Відео: постраждала Ірина про обвал будинку в Дрогобичі

Почему отвергли версию взрыва газа

Эту версию отвергают, ведь стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в ненадлежащем состоянии, что уже пошли трещины по стенам. По их словам, они неоднократно обращались и к власти, в ЖЭКи, однако на них не реагировали.

Кроме того, стало известно, что помещение первого этажа перестроила себе парикмахерская и, вероятно, снесла несущие стены. К тому же, подвал постоянно подтапливало.

Что известно о людях под завалами

Под завалами остались еще четыре человека. Среди них – ребенок 2014 года рождения. Спасатели начинают сверлить маленькие дыры в стенах подвала. Через них они планируют пропускать микрокамеры, чтобы наблюдать за людьми, которые остались под завалинами.

Спасатели запускают камеры для наблюдения за людьми под завалами