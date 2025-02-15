У російському МЗС заявили, що Рубіо і Лавров поговорили телефоном

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову 15 лютого. Ініціатором виступив Вашингтон.

Вони говорили про шляхи налагодження відносин Росії та США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Зупинка війни чи перемога України: Кіт Келлог відповів, чого хочуть США

Про що говрили Рубіо та Лавров

Як повідомляють російські ЗМІ, ініціатором контакту виступила американська сторона.

Рубіо та Лавров погодилися підтримувати канал комунікації для вирішення проблем американсько-російських відносин. Також підтвердили готовність до "відновлення взаємоповажного міждержавного діалогу Росії та США".

Голови зовнішньополітичних відомств домовилися і про регулярні контакти, зокрема для підготовки саміту Путіна та Трампа.

Працюватимуть і над вирішенням війни в Україні та Палестині.

Найближчим часом США та Росія також почнуть роботу над зняттям перепон для роботи закордонних представництв країн, а також зменшенням тиску на дипломатичні місії Росії у США.

Офіційний Вашингтон також поки не зробив заяв щодо змісту розмови.