Держсекретар США Марко Рубіо після розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим визнав, що попередні спроби зрушити переговори щодо України не дали результату, і дав зрозуміти: у Вашингтона ще є простір для нових дипломатичних кроків. Про це повідомляє The Guardian.

Рубіо також відповів на заяви російської сторони, яка після зустрічі намагалася просувати тезу про те, що США нібито не мають постачати зброю Україні. Держсекретар наголосив, що американська позиція не змінилася, а самі переговори потребують часу й складної роботи, а не разової заяви для преси.

"Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми готові зіграти будь-яку можливу позитивну роль, щоб припинити війну, і для того, щоб припинити цю війну, знадобиться те, з чим можуть погодитися і Росія, і Україна", – сказав Рубіо.

Він підкреслив, що досягти такого результату неможливо ані за одну зустріч, ані під час короткої пресконференції. За його словами, попередні зусилля команди Дональда Трампа не дали результату, однак якщо з'явиться реальний шанс на домовленості, США готові повернутися до процесу.

Рубіо окремо зазначив, що для Білого дому головне – зупинити загибель людей і дати шанс на мирне життя Україні. Водночас він не хоче бачити, як щотижня на війні гинуть і молоді росіяни.

Що сказав Зеленський про нові пропозиції США?

23 липня Володимир Зеленський заявив, що обговорив зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом можливість нової зустрічі. За його словами, Вашингтон підготував кілька пропозицій щодо завершення війни та хоче окремо обговорити їх з Україною і Росією.

Як раніше повідомляв 24 Канал, Рубіо вже казав, що після зустрічі з Лавровим США та Росія мають підтримувати діалог як дві найбільші ядерні держави, а для миру потрібні нові ідеї.

Що відомо про попередні переговори в Анкориджі?

Тоді ж Лавров повідомляв, що зустріч із Рубіо погоджена і має відбутися у четвер у першій половині дня. Він також стверджував, що Москва виходить із того, що "Сполучені Штати поки не відмовилися від своїх пропозицій, озвучених під час переговорів в Анкориджі".