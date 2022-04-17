Рубіжне рівняють із землею: моторошне відео з Луганщини

Журналіст та політичний оглядач Денис Казанський опублікував моторошне відео наслідків обстрілів російськими військовими Рубіжного, що в Луганської області.

Відомо, що окупанти використовують важку артилерію, аби зрівняти місто із землею.

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Вони активно бʼють по житлових будинках. Як наслідок, щодня помирає цивільне населення, проте їх кількість наразі неможливо порахувати.

У 2014 році за Рубіжне вже відбувалися бої. "Тепер його жителі можуть порівняти: наскільки дбайливо та акуратно діяла тоді українська армія і наскільки озвіріло та криваво воює тепер Росія", – зазначив у своєму дописі Денис Казанський.

Дивіться відео з Рубіжного:

Тоді Рубіжне майже не постраждало від бойових дій. Проте тепер "російські визволителі" перемелюють його в порох, не зважаючи на жодні жертви.

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