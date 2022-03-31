З Рубіжного, Попасної та Лисичанська вдалося евакуювати людей: серед них багато дітей

Попри те, що відкрити гуманітарний коридор на Луганщині сьогодні, 31 березня, не вдалось, людей змогли евакуювати з таких міст, як Рубіжне, Попасна та Лисичанськ.

Наразі евакуація триває. Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Луганської ОДА.

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Редакція 24 каналу застерігає, що користуватись неофіційними зеленими коридорами вкрай небезпечно і може нести загрозу життю людини.

Рубіжне

Обстріли ворожими військами на території не вщухають. Попри це вдалось евакуювати 10 жителів з міста Рубіжне, а ще 10 осіб виїхало слідом власним транспортом.

Лисичанськ

Також вже прямують до потягів 20 дітей, які ховались в підвалі одного з дитячих садочків віддаленого району Лисичанська. Зокрема, ще 30 дітей та літніх людей – з іншого району міста прямують до безпечніших місць.

Попасна

Вуличні бої на території міста Попасна не вщухають, але звідти змогли евакуювати 27 осіб.

Відео з евакуації:

За попередніми даними, влада Луганської ОДА намагається евакуювати поранених мирних громадян з віддалених районів Луганщини для надання їм якісної та своєчасної медичної допомоги.

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