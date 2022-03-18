З Рубіжного вдалося евакуювати понад 50 людей та привезти у місто гуманітарну допомогу

Вдалося вивезти 50 людей з Рубіжного на Луганщині. У місто до того ж привезли гуманітарну допомогу.

Жителів міста вивозили автобусом та авто. Наразі влада домовляється про гуманітарний коридор, щоб вивезти більше людей та привезти все необхідне тим, хто залишатиметься.

Зверніть увагу На 18 березня заплановані 9 гуманітарних коридорів

Автобусом сьогодні вдалося вивезти з Рубіжного 50 жителів, ще декілька виїхали на автівках,

– мовиться в повідомленні.

У "Південний" мікрорайон Рубіжного завезли 1 тонну їжі та води. Звертатися за допомогою необхідно до будинку культури.

Гуманітарні коридори планують організувати 19 березня в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Попасній. Слідкуйте за оновленнями на сторінці Луганської ОВА.

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