У Рубіжному росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою

Російські окупанти продовжують бойові дії на Донбасі. У Рубіжному в Луганській області вони влучили у цистерну з азотною кислотою.

Людям не треба виходити з укриттів, слід зачинити двері та вікна в приміщенні. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До теми У Сєвєродонецьку окупанти перебили газопровід: без газу залишилися десятки населених пунктів

Як кислота діє на людину

Гайдай пояснив, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та коли попадає на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнення дихальних шляхів. Якщо отруєння слабке, то з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість. При важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти слід використовувати протигази.



У Рубіжному окупанти вистрілили в цистерну з азотною кислотою / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Голова ОВА радить підготувати вологі маски для обличчя. При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви. Через це людина може втратити зір.

Як надавати першу допомогу

Якщо азотна кислота потрапила в очі, то необхідно промити їх проточною водою протягом 10 – 30 хвилин.

Коли ж на шкіру – уражену поверхню обмити водою з питною содою та милом. Якщо ж людина ковтнула азотну кислоту, то треба промити шлунок великою кількістю води.

Росія обстрілює й інші регіони: дивіться відео