Курс рубля росте: чому для росіян це погана новина

Після того, як Московська біржа потрапила під американські санкції курс рубля демонструє аномальні стрибки. Зараз рубль росте, однак росіянам не варто завчасно радіти через це.

Економіст Максим Блант у розмові з 24 Каналом пояснив, що є кілька причин, чому рубль зміцнився та кілька причин, чому насправді це не надто хороша новина для Росії. Важливу роль тут відіграють не лише санкції щодо Росії, але й Китай.

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Чому рубль знову росте

Курс рубля закріпився до максимуму за останній рік. Причиною стала турбулентність після введення санкцій проти Московської біржі 13 червня. Кажуть, що міцний рубль призведе до зниження імпортних цін, що начебто "добре" для споживачів. Втім з іншого боку експортерів та російського бюджету – це поганий сигнал.

Те, що це добре для споживачів, – це ілюзія. Тому що одна з головних причин зміцнення рубля – це побоювання, що китайці перестануть поставляти свої товари,

– зауважив Максим Блант.

Зрештою, мовиться не лише про побоювання. Адже з початку року російський імпорт з Китаю впав. Це насамперед пов'язано з тим, що китайські банки тепер відмовляються проводити платежі як за імпорт, так і за експорт. Є постійні скарги на те, що доставка товарів в Росію займає більш як 3 – 4 місяці, деякі платежі затримують, а деякі – взагалі не приймають.

"Китайські банки бояться санкцій. Що більше США говорять про вторинні санкції, то більше побоювань через російський імпорт і він знижується. Тож зміцнення рубля має ту ж природу, що й влітку 2022 року", – зазначив Блант.

Нагадаємо, що у той період, після весняного стрибка, коли долар коштував приблизно 120 рублів, долар опустився до 50 рублів. Пов'язано це було з тим, що європейські компанії почали виходити з російського ринку, через що Росія просто не мала можливості витратити валюту, адже не було на що.

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Така ж ситуація у Росії зараз. Однак є й інший фактор.

Російські експортери все ще мають продавати валютний виторг, а нафтові компанії запасаються рублями для виплати податків. Все це тимчасово. Безумовно, для бюджету це погано. Це удар, хоч і несмертельний, тому що Росія навчилась давати собі раду за допомогою друкарської машини,

– підсумував економіст.

Зауважимо, що нещодавно російський Центробанк оголосив, що юань стане головною валютою на ринку та замінить долар. Отже, курс юань – рубль на біржі стане орієнтиром для учасників ринку, при цьому роль долара та євро поступово знижується.