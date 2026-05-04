Перебуває у критичному стані: ексмер Нью-Йорка та друг Трампа Джуліані потрапив до лікарні

Трамп емоційно відреагував на госпіталізацію свого соратника. Про це повідомляє The Independent.

Що відомо про госпіталізацію політика?

Ексмера Нью-Йорка Руді Джуліані терміново госпіталізували у Флориді. 81-річний політик перебуває у критичному стані, однак медики наразі не розголошують діагноз і причин різкого погіршення його здоров'я.

За інформацією ЗМІ, стан Джуліані оцінюють як важкий, хоча стабільний. Його команда закликає прихильників до молитви та висловлює сподівання на одужання. Речник політика зазначив, що той залишається бійцем і продовжує боротися, як і протягом усього свого життя.

Госпіталізація викликала миттєву реакцію з боку президента США Дональд Трамп. У своїй соцмережі Truth Social він назвав ситуацію трагедією та звинуватив політичних опонентів у тиску на Джуліані.

Трамп заявив, що, на його думку, саме переслідування з боку демократів негативно вплинуло на здоров'я ексмера. У дописі він також вкотре повторив свої звинувачення щодо фальсифікації виборів і різко розкритикував опонентів.

Наразі подробиці стану Джуліані залишаються обмеженими, а лікарі продовжують спостерігати за його станом.

Хто такий Руді Джуліані?

Руді Джуліані – відомий американський політик і юрист, який здобув широку популярність як мер Нью-Йорка у 1994 – 2001 роках. Світове визнання він отримав після терактів 11 вересня 2001 року, коли очолював місто у кризовий момент – тоді його навіть називали "мером Америки".

До політичної кар'єри Джуліані працював федеральним прокурором і прославився успішною боротьбою з мафією у Нью-Йорку в 1980-х роках. Згодом він став особистим адвокатом і близьким соратником Дональд Трамп, активно підтримуючи його, зокрема після президентських виборів 2020 року.

Останні роки стали для політика складними через низку юридичних проблем. У 2024 році його остаточно позбавили права на юридичну практику в Нью-Йорку та Вашингтоні через поширення неправдивих заяв щодо виборів. Крім того, суд зобов'язав його виплатити 148 мільйонів доларів двом працівницям виборчої комісії штату Джорджія у справі про наклеп.

На тлі фінансових труднощів Джуліані ініціював процедуру банкрутства, однак суд припинив її через відсутність належної фінансової прозорості. Проте, на початку 2025 року він досяг мирової угоди з кредиторами, що дозволило йому зберегти нерухомість у Нью-Йорку та Флориді в обмін на компенсації.

У листопаді 2025 року Дональд Трамп помилував Джуліані у справах, пов'язаних зі спробами оскарження результатів президентських виборів 2020 року.

Що відомо про "справу Байдена" та яка в ній роль Джуліані?

Рудольф Джуліані, колишній особистий адвокат Дональд Трамп, у 2019 – 2021 роках активно поширював звинувачення проти Джо Байден та його сина Гантера, пов'язані з їхньою діяльністю в Україні. Зокрема, він заявляв про нібито корупційні виплати від компанії Burisma, можливе відмивання грошей та стверджував, що Байден домагався звільнення генпрокурора Віктор Шокін через розслідування цієї справи.

У межах цієї кампанії Джуліані відвідував Київ, де зустрічався з українськими політиками і намагався домогтися від влади України оголошення розслідування щодо Байденів. Це також супроводжувалося неформальними контактами через посередників, які пізніше були засуджені у США.

Відомо, що діяльність Джуліані стала одним із чинників першого імпічменту Дональда Трампа через підозри у тиску на Україну з політичною метою. Водночас американські правоохоронні органи не знайшли доказів незаконної діяльності Джо Байдена. Сам Джуліані згодом зіткнувся з юридичними проблемами, адже його позбавили адвокатської ліцензії, а також він став фігурантом розслідувань.