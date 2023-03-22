Перебуває на розгляді 100 днів замість 10, – Рух "Чесно" про петицію проти законопроєкту 5655

Ігнорувати петиції, які в умовах воєнного стану залишилися чи не єдиним шляхом доступу громадян до прийняття рішень, неприпустимо. Проте президент вже 100 днів не реагує на петицію з вимогою накласти вето на законопроєкт №5655 про "містобудівну реформу".

На цьому наголосила координаторка Руху "Чесно" Віта Думанська. По що ще йдеться у публікації – далі.

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Президент досі не відреагував на петицію

100 днів на розгляді перебуває петиція з вимогою ветувати містобудівну "реформу". Жодної реакції від президента Володимира Зеленського громадяни не отримали, попри визначені законодавством десять робочих днів на розгляд,

– йдеться у публікації.

Координаторка Руху "Чесно" Віта Думанська зазначає, що ігнорування інструменту петицій, який під час воєнного стану чи не єдиний дає громадянам доступ до прийняття рішень, є неприпустимим.

За таких умов складно говорити про дотримання державою принципів відкритості. Офіс президента має зробити все, щоб інструмент петицій запрацював як має, а уряд та Верховна Рада мають не імітувати бурхливу діяльність, а серйозно ставитись до напрацювання ключових політик, яких вимагає суспільство,

– зазначає Думанська.

В лютому Рух "Чесно" проводив дослідження, як працює інструмент петицій і чи рахується з думкою громадян Офіс президента. На той момент на розгляді перебували 13 петицій, усі вони не були розглянуті в наданий законом десятиденний строк на відповідь, йдеться у публікації.

Війна, як і пандемія, стала нагодою закрити дані та блокувати громадський контроль за роботою політиків, чиновників і суддів, зазначають в "Чесно". І підкреслюють, що за будь-яких умов, у тому числі в умовах війни, єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Як повідомлялося, за проєкт №5655 Верховна Рада проголосувала майже мінімальною кількістю голосів (228 із необхідних 226) ще 8 грудня. В "Чесно" нагадують, що для отримання голосів були залучені фігуранти Реєстру держзрадників з колишньої ОПЗЖ, зокрема Нестор Шуфрич та Олександр Качний.

Проти містобудівної "реформи" виступили громадський сектор, ЗМІ та органи місцевого самоврядування. Петиція з вимогою ветувати скандальний законопроєкт набрала необхідні 25 тисяч голосів за кілька годин, а загалом її підтримали понад 42 тисячі громадян. Також на ризиках цього проєкту у спілкуванні з представниками "Великої сімки" наголосила НАЗК.