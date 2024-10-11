На об'їзній Львова сталась масштабна ДТП: є загиблі, десятки поранених

На обʼїзній Львова сталася маштабна ДТП за участі автобуса, вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Аварія сталась поблизу села Чишки, на автодорозі М-06 Київ – Чоп сьогодні зранку, 11 жовтня.

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У ДТП потрапив рейсовий автобус "Варшава-Одеса", вантажівка "Нової пошти" та кілька легкових авто.

Є загиблі, багато поранених

Станом на 07:00 повідомляли про одну загиблу людину та 27 травмованих, які мають травми різного ступеня важкості. Згодом в ОВА уточнили, що кількість загиблих зросла до двох.

Станом на 8:20 Мксим Козицький повідомив, що унаслідок аварії загинули троє людей.

"На жаль, вже троє загиблих. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги", – повідомив він.

За останніми даними, які повідомили в ОВА, поранення у моторошній ДТП отримали 35 людей, зокрема 6 діток.

"35 людей мають травми різної важкості. Серед постраждалих є шестеро дітей. Потерпілим надають всю необхідну допомогу", – повідомив Козицький.

Він зазначив, що на місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Наразі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.



На об'їзній біля Львова масштабна ДТП / Фото Нацполіції

Рух дуже ускладнений

В патрульній поліції Львівщини повідомили, станом на 7:35 рух скеровують через Винники у напрямку Чопу. Через Давидів у напрямку Києва. Додали, що встановлюють обставини ДТП.

"Рух дуже ускладнений. Усі служби повідомлені. Патрульні поліцейські на місці події регулюють рух та допомагають рятувати потерпілих", – повідомили правоохоронці.



Рух повністю перкритий / Фото Нацполіції



Унаслідок аварії є загиблі на постраждалі / Фото Нацполіції

ДТП в Україні

10 жовтня на автодорозі № 28 у польській Медиці, поблизу кордону з Україною, сталася ДТП, у якій загинули двоє українців – 45-річна жінка та 60-річний чоловік. За попередніми даними, мікроавтобус Fiat врізався у задню частину напівпричепа, який стояв на дорозі. В авто перебували 7 громадян України.

30 вересня у Львівському районі сталась трагічна ДТП, причиною якої став буйвол. Унаслідок аварії загинув 47-річний водій, а 18-річний хлопець – вижив, він отримав черепно-мозкову травму.