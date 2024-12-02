Подільський міст нарешті "поїхав": Кличко показав відео проїзду транспорту

У Києві у неділю, 1 грудня відкрили проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом для всіх видів транспорту, окрім вантажівок.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал.

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Відсьогодні Подільським мостовим переходом поїхали легкові авто та міський пасажирський транспорт загального користування. Тепер на міст можна заїхати: з правого берега – з вулиці Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вулицю Петра Вершигори. З лівого берега заїзд – з вулиці Петра Вершигори, виїзд – на вулицю Набережно-Рибальську,

– написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що маршрут пролягає, зокрема, новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з'їздом на вулицю Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Тож дістатися з Троєщини до центру міста тепер можна набагато швидше, наголосив Кличко.

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Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишається закритим. Роботи з благоустрою та облаштування території біля тунелю ще тривають і мають завершитися до кінця року. Фахівці працюють на об'єкті 24/7, підкреслив Віталій Кличко.

Раніше Кличко обіцяв, що Подільський міст відкриється для легкових авто та пасажирського транспорту 1 грудня. Рада оборони Києва підтримала таке рішення.

Проєкт Подільського мостового переходу затвердили ще у 1994 році. А відкрити міст обіцяли у 2002. Проте будівництво постійно затримувалось та відтерміновувалось, хоча кожен попередній мер Києва обіцяв завершити цей грандіозний проєкт і відкрити міст. Виконав обіцянку Віталій Кличко.

